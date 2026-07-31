Paul Aron explica que hay “diferencias muy grandes” entre Alpine y Audi en la F1 2026

Paul Aron tuvo la inusual posibilidad este año de ponerse al volante de dos monoplazas actuales de diferentes equipos de la parrilla de Fórmula 1.

El piloto de 22 años, quien desde el año pasado forma parte de Alpine y es su piloto de reserva en 2026, se subió al Audi R26 para las FP1 de Barcelona y Austria el mes pasado como parte de un acuerdo entre ambos equipos ante la obligación de colocar dos pilotos novatos por auto durante la temporada.

Más recientemente, Aron condujo el A526 de Franco Colapinto en la primera práctica libre del Gran Premio de Hungría, lo que le permitió al estonio obtener información sobre dos autos de diferentes escuderías y con distintas unidades de potencia.

Algo similar ya había sucedido el año pasado, ya que Aron también realizó dos FP1 para Sauber, el actual Audi, en Gran Bretaña y Hungría, antes de hacerlo también para Alpine en Italia, México y Abu Dhabi.

Paul Aron, con los colores de Audi en el GP de Austria. Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"La verdad es que fue muy interesante. Primero que nada, creo que, viendo mi sesión, las demás sesiones y el día en general, ha sido uno de los días más difíciles del año para todos los pilotos y todos los equipos. Las condiciones fueron realmente complicadas", dijo Aron al repasar lo vivido con Alpine el viernes pasado en el Hungaroring.

"Así que lo sentí también. De las dos FP1 anteriores que hice, esta fue claramente una de las más difíciles. Pero fue muy interesante y, en realidad, estaba muy entusiasmado porque pude comparar el Alpine con el Audi y pude ver que hay diferencias muy grandes y que los autos se comportan de maneras muy diferentes".

Al profundizar sobre la experiencia de conducir dos monoplazas de equipos distintos, Aron agregó: "Hay que conducirlos de manera bastante diferente, hay que adaptarse a ellos. Tienen fortalezas y debilidades diferentes. Fue una experiencia muy interesante y, definitivamente, al principio tuve que adaptarme bastante a partir de lo que había aprendido anteriormente".

Que un piloto de un equipo se ponga al volante del auto actual de otra escudería no es algo habitual en la Fórmula 1, ya que los equipos son muy cuidadosos con la información que puede pasar de un lado al otro, especialmente cuando se trata de dos rivales directos en la zona media de la parrilla.

Paul Aron, en el Alpine de Franco Colapinto el pasado viernes en Hungría. Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Preguntado sobre cómo vivió esa situación, Aron indicó que Audi fue cuidadoso con el acceso que le brindó, mientras que en Alpine tuvo toda la información a disposición.

"Creo que, hasta cierto punto, tiene que haber un poco de respeto hacia ambos. Pero, al mismo tiempo, tengo contrato con Alpine y, cuando ambos equipos llegaron al acuerdo de que yo iba a conducir los dos autos, estoy seguro de que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Así que cuando estuve con Audi, la información que recibí fue muy limitada, y eso fue justo de su parte".

"Obviamente, en Alpine, como estoy principalmente contratado por este equipo, me mostraron todo y me dieron mucha más información para prepararme para las sesiones. Pero, por supuesto, nadie puede quitarme lo que yo siento en el auto. Así que creo que es justo que pueda compartir eso".

Pese a lo que aprendió del Audi, Aron le restó importancia a la utilidad que esa información pueda tener para su empleador Alpine.

"Le conté al equipo qué tan diferente se sintió. Pero, al mismo tiempo, para ser sincero, es un circuito diferente. Hoy (por el viernes de Hungría) fue realmente difícil por las condiciones. Así que no siempre va a ser tan relevante como uno podría esperar. Pero estoy seguro de que hay ciertas cosas que son muy interesantes para que ambos lados las conozcan".

La oportunidad fue especialmente útil para Aron, mientras el estonio continúa acumulando kilómetros al volante de monoplazas de Fórmula 1.

"En general, creo que para mí como piloto es muy valioso tener esta experiencia con diferentes unidades de potencia y diferentes chasis, porque tenemos que entender que no solo los chasis son diferentes entre los equipos, sino que también lo son las unidades de potencia. Y este año, obviamente, las unidades de potencia son un tema muy importante".