Exjefe de F1 revela cómo alertaba sobre los micrófonos de "Drive to Survive"

El exdirector de equipo de Fórmula 1 Otmar Szafnauer ha revelado el curioso método que utilizó para avisar a sus compañeros de que llevaba un micrófono para las cámaras de la serie "Drive to Survive" de Netflix.

La popular serie documental ofreció a los aficionados un acceso sin precedentes al paddock de la F1, pero esto supuso que los participantes en el campeonato tuvieran que echar mano de su creatividad para proteger su privacidad.

Szafnauer habló abiertamente sobre su experiencia durante el rodaje de "Drive to Survive " en un episodio del podcast "High Performance Racing" .

"Te contaré lo que solía hacer cada vez que llevaba el micrófono puesto y estaba en el muro de boxes", explicó. "Se podían decir todo tipo de cosas porque las emociones estaban muy a flor de piel y lo grababan todo. Solía ponerme un trozo de cinta adhesiva en la frente que decía “Netflix”.

"Así, cada vez que alguien me hablaba, podía ver que llevaba el micrófono puesto".

Cuando se le preguntó si llevaba el micrófono puesto constantemente, Szafnauer confirmó que los micrófonos solo se utilizaban cuando su equipo era el protagonista de ese episodio en concreto. "Exacto. Bueno, cuando nosotros éramos el centro de la historia, me ponían el micrófono, y entonces también lo llevaba en la parrilla", añadió.

Otmar Szafnauer, director del equipo Alpine F1 Team Foto: James Sutton / Motorsport Images

A pesar de que el programa se emitió después de la temporada en la que se grabaron las imágenes, Szafnauer destacó la importancia de mantener en secreto la información operativa.

"[Hay] algunas cuestiones estratégicas que se tratan en el muro de boxes de y que no quieres que se sepan".

"Drive to Survive", producida por Netflix y Box to Box Films, ofrece a los espectadores una mirada entre bastidores a la F1 y a sus pilotos. Desde el estreno de la primera temporada en 2019, se ha reconocido que la serie documental ha contribuido a dar mayor visibilidad a los pilotos, al ofrecerles un espacio para mostrar sus personalidades y sus vidas fuera de la pista. Además, la serie ha sido un motor fundamental del auge de la popularidad del campeonato en Estados Unidos.