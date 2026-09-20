Exingeniero insta a F1 a aumentar los comisarios para agilizar las decisiones en carrera

Rob Smedley, exingeniero de pista de Ferrari y Williams, ha propuesto que la Fórmula 1 implemente un grupo de comisarios "reforzado" para agilizar la toma de decisiones durante la carrera y evitar que incidentes claros se prolonguen más allá de la bandera a cuadros.

Durante su participación en el podcast High Performance Racing, junto al presentador Jake Humphrey y el exjefe del equipo Alpine, Otmar Szafnauer, Smedley explicó que los actuales comisarios de la FIA simplemente carecen de la capacidad operativa necesaria para analizar cada incidente en directo sin detener la carrera.

"Ves algunos de esos mensajes de '[El incidente] se investigará después de la carrera' y piensas: 'Esto es bastante evidente'", explicó Smedley.

"La razón por la que actúan así —si analizamos lo que ocurre entre bastidores— es que los comisarios están totalmente ocupados con la carrera, ¿verdad? No se puede detener la prueba para decir: 'Dejemos que los comisarios decidan'. Sin embargo, podría existir un grupo de comisarios adicional capaz de gestionar estas situaciones con mucha mayor rapidez.

"Debería mantenerse la posibilidad de realizar investigaciones posteriores a la carrera, pero solo para casos realmente complejos. Los incidentes claros deberían resolverse sobre la marcha".

Race start Photo by: Eric Le Galliot

"Se puede eliminar por completo, del mismo modo que no se puede evitar que el resultado sea provisional justo después de la carrera; esto sirve para hacer exactamente lo que dijo Otmar: corregir una irregularidad que haya podido ocurrir —como una infracción del reglamento que no se detectó en su momento— y subsanarla tras la carrera".

Y añadió: "Ha habido muchísimos casos de este tipo, ¿verdad? Desgaste excesivo de la tabla del fondo plano, alerones traseros a una altura incorrecta, aberturas de las ranuras demasiado grandes o pequeñas, peso insuficiente... hay que tener en cuenta todas esas cosas.

"Es un deporte técnico y, por ello, las decisiones sobre cuestiones técnicas solo pueden tomarse después de la carrera, ya que es necesario realizar mediciones".