El expiloto de Fórmula 1 David Coulthard ha defendido que la FIA debe agilizar sus procesos de toma de decisiones a la hora de neutralizar las carreras de F1, y ha señalado que hay un claro "margen de mejora" tras el Gran Premio de España.

Lando Norris, de McLaren, perdió una victoria que tenía al alcance de la mano en el primer Gran Premio de España, celebrado en el circuito de Madring, después de que Lance Stroll, de Aston Martin, se detuviera en pista por un fallo en los frenos. Cuando se activó el coche de seguridad virtual, Norris, que lideraba la carrera, ya había superado la línea de entrada a boxes, lo que permitió al piloto Mercedes, Kimi Antonelli, realizar una parada rápida y acabar logrando su octava victoria de la temporada 2026.

"Una cosa que volvería a cuestionar es el tiempo que transcurre entre un incidente y la activación de un coche de seguridad virtual, un coche de seguridad o una bandera roja. Creo que eso se puede mejorar", explicó Coulthard durante el podcast"Up To Speed".

El expresentador de F1 TV Will Buxton, que copresentó el episodio del podcast junto a Coulthard, explicó más tarde: "Porque Lando ha salido y ha dicho: “Los VSC, los coches de seguridad y todo lo demás en la Fórmula 1 no deberían definir una carrera. Es la F1. La carrera debería ganarla quien tenga el mejor rendimiento y una buena estrategia. Y lo entiendo.

"Pero lo que pasa con los coches de seguridad, los coches de seguridad virtuales, tanto si se cierran los boxes como si no, cuando sale un virtual o no, cuando sale un coche de seguridad real o no, es cuestión de suerte. Vas a estar en una cara u otra de la moneda. O te va a tocar la cara que te ha salido de maravilla, o te va a tocar la cara de la moneda que te ha fastidiado por completo el día. Y no hay un término medio real. Es una cosa o la otra.

"Así que, hagas lo que hagas, siempre habrá coches de seguridad y siempre se necesitará un momento en el que se neutralice la carrera por motivos de seguridad. No ocurre en todas las carreras. No ocurre siempre, pero cuando ocurre, alguien sale perjudicado y alguien sale ganando. Es simplemente cuestión de suerte.

Arvid Lindblad, Racing Bulls Foto de: Clive Mason / Getty Images

"¿Cómo se puede legislar para regular un momento que, por su propia naturaleza, es intrínsecamente injusto? No se puede hacer que eso sea justo".

Cuando se le preguntó si creía que había una solución al problema, Coulthard añadió: "Hay margen de mejora, y ya lo hemos mencionado al principio. El tiempo que transcurre entre un incidente y una decisión.

"Algunos casos son absolutamente claros, como en Monza. Pasó un rato antes de que saliera la bandera roja, cuando estaba totalmente claro que habíamos tenido un accidente grave en la Parabolica. Por eso, en cuanto salga la bandera amarilla, debería salir también la roja. Así que hay margen de mejora".