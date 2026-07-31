Entre bastidores del primer GP de Gran Bretaña de Fórmula 1 de Arvid Lindblad

Racing Bulls ha publicado un vídeo con imágenes entre bastidores que recoge el primer fin de semana de Fórmula 1 de Arvid Lindblad en su país, en Silverstone, ahora que el piloto británico llega al parón veraniego ocupando el undécimo puesto en el campeonato.

Lindblad ha tenido un impresionante comienzo en su primera temporada en la F1. Sumó cuatro puntos al terminar octavo en el Gran Premio de Australia, que abrió la temporada, y ha seguido sumando puntos en los seis Grandes Premios disputados desde entonces.

Los Grandes es de Mónaco y Gran Bretaña marcaron sus mejores resultados hasta la fecha, con un séptimo puesto en ambas pruebas. Pero fue el fin de semana de carrera en Silverstone el que resultó especialmente emotivo para este piloto de 18 años.

El vídeo ofrecía una visión de las responsabilidades adicionales ante los medios que Lindblad tuvo durante la semana previa a la carrera, incluyendo múltiples podcasts, entrevistas y apariciones en programas de radio. Mientras hablaba con el equipo de Capital FM durante un momento fuera de antena, Lindblad bromeó diciendo que ya era hora de sacarse el carné de conducir.

"Tengo que sacármela porque se ha mencionado demasiado", dijo. "Al principio no la necesitaba. En cambio, ahora estoy llegando a un punto en el que realmente la quiero porque, en la práctica, se está volviendo molesto.

"No puedo seguir pidiendo Uber sin más, ni pedirle a mi madre que me lleve una y otra vez. Ella tiene que sacar tiempo de su día para llevarme al aeropuerto. Así que, de hecho, estoy intentando sacarme el carné ya porque me siento mal".

Mientras caminaba por Londres desde el programa de radio hasta un encuentro con los fans de Esses, el piloto de Racing Bulls reflexionó sobre su primera aparición en la radio. "Era la primera vez que participaba en un programa de radio de verdad. Ha estado muy bien. Solía escuchar mucho Capital y Heart cuando iba en coche con mi madre de camino al colegio. Así que estar ahí yo mismo ha sido muy agradable".

A continuación, el equipo se dirigió al circuito para la jornada de prensa, donde Lindblad se unió a Lawson para grabar contenido para las redes sociales, antes de subir al escenario de la Fan Zone junto al resto de pilotos británicos.

El vídeo también ofreció a los aficionados un vistazo a la carrera de coches de LEGO, lo que sucedía en el box durante la carrera y las celebraciones posteriores a la misma.

La F1 se reanuda con el Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort, del 21 al 23 de agosto.