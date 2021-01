Ecclestone: Hamilton demora su renovación por espectáculo

El vínculo entre Lewis Hamilton y Mercedes terminó al final de la temporada 2020 de Fórmula 1. En ese momento, Toto Wolff, jefe y ahora uno de los socios del equipo, creía que el nuevo acuerdo entre el equipo alemán y el siete veces campeón del mundo se cerraría antes de Navidad, pero hasta ahora no ha existido ningún anuncio.

De hecho, durante las últimas semanas han surgido nuevos rumores que hablan de una mesa directiva de Mercedes que no está dispuesta a ceder en las pretensiones económicas del piloto inglés, y en cambio solo ofrecerle un contrato por un año.

Para el exjefe de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, este retraso en la renovación de Hamilton con Mercedes es una estrategia del británico para permanecer en los titulares en los meses previos al inicio de la temporada 2021.

"Todo es sólo un espectáculo para que Lewis, en particular, permanezca en los titulares durante estas tristes semanas", dijo el directivo al diario Blick.

La relación entre el ex dirigente de la Fórmula 1 y el siete veces campeón se tensó luego de que Ecclestone dijera que "en muchos casos, los negros son más racistas que los blancos". La declaración disgustó a Hamilton, quien calificó a Bernie como "ignorante y grosero".

Los comentarios entre ambos se dieron en medio de la lucha por los derechos raciales que la Fórmula 1 y Hamilton encabezaron durante la temporada pasada.

En una entrevista con el Daily Mail, Ecclestone respondió a las palabras del piloto de Mercedes.

“Lewis podría comenzar haciendo que la gente sea consciente de que los equipos también emplean y dan oportunidades a personas que no son blancas. Lewis, dices que soy un ignorante y que no fui educado, pero tengo el mismo nivel de educación que tú. Yo al menos tengo una justificación: estuve en la escuela durante la guerra, por lo que las condiciones no siempre fueron las mejores”, dijo el ex director de la máxima categoría.

Related video