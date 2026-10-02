Alonso revela una emotiva primera experiencia en karting con su hijo a solo dos meses de edad

El bicampeón de Fórmula 1 Fernando Alonso ha revelado que llevó a su hijo, Leonard, a dar una vuelta en un kart cuando tenía apenas dos meses.

El piloto de Aston Martin habló sobre cómo se adapta a la paternidad junto con sus actuales compromisos en la F1 durante una entrevista con el programa deportivo de la radio española El Larguero.

Alonso reveló que su hijo, que ahora tiene seis meses, ya ha sido presentado a un circuito de carreras. "Ya dimos una vuelta en un kart. Cuando tenía dos meses, lo llevé a dar una vuelta en mis brazos. Ya sintió el viento en la cara", explicó el piloto de 45 años.

Tras meses de especulaciones sobre su futuro en el campeonato, Alonso firmó una extensión de contrato con Aston Martin que lo mantendrá en el equipo de Silverstone al menos hasta finales de 2027.

"El año que viene quiero compartir los circuitos, los viajes por el mundo, y hacerme muchas fotos con él", añadió. "Cuando deje la Fórmula 1, está claro que no voy a estar viajando a 24 países cada año, ¿verdad? Así que, espero poder compartir un poco más con él."

Aunque Alonso suele ser muy reservado con su vida personal, compartió una actualización sobre su hijo, a quien recibió con su pareja Melissa Jiménez en marzo de 2026.

"Creo que está encantado con todo. Ahora mismo, es un niño muy sonriente, y es realmente maravilloso", dijo. "Cuando estoy en casa, los pocos momentos que tengo compensan todas las dificultades que estamos teniendo profesionalmente."

2026 ha sido un año complicado para el equipo Aston Martin F1. Había grandes expectativas para el equipo propiedad de Lawrence Stroll de cara a la temporada, con su nueva asociación de unidades de potencia con Honda y su primer monoplaza diseñado bajo el liderazgo de Adrian Newey. Pero los problemas tanto con el coche como con la unidad de potencia se hicieron evidentes muy rápidamente.

El equipo presentó un coche de especificación B en el Gran Premio de Hungría, con mejoras en la unidad de potencia en el siguiente gran premio. Actualmente ocupa el 10º puesto en la clasificación de constructores con tres puntos.

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