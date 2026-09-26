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Fórmula 1 GP de Azerbaiyán

Domenicali y la extraña broma que le gastó Jimmy Fallon durante una cena en el GP de Miami

Stefano Domenicali ha contado cómo Jimmy Fallon interrumpió su cena de negocios durante el Gran Premio de Miami.

Lydia Mee
Publicado:
Jimmy Fallon

Jimmy Fallon

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

El director ejecutivo de Fórmula 1, Stefano Domenicali, ha contado un curioso encuentro fuera de la pista con el presentador de televisión estadounidense Jimmy Fallon, quien interrumpió su cena de negocios en un restaurante con estrella Michelin enviándole una pizza para llevar a su mesa.

Domenicali acudió al programa "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" antes del Gran Premio de Azerbaiyán, y ambos recordaron la primera experiencia de Fallon en la F1 durante el Gran Premio de Miami a principios de este año.

Tras un primer encuentro frente a la oficina de Domenicali en el paddock del Hard Rock Stadium, se volvieron a cruzar más tarde esa misma noche en The Surf Club, un restaurante regentado por el chef Thomas Keller. Mientras Fallon ya había terminado de comer, Domenicali estaba soportando una larga espera para una cena de negocios.

Al darse cuenta del retraso, Fallon se acercó al gerente del restaurante para organizar una broma.

"Hablé con ella [y] le dije: “Quiero enviarle algo divertido. ¿Puedo enviarle, por ejemplo, una albóndiga a medio comer o algo así?”", explicó Fallon durante el programa. "Y ella me contestó: “No tenemos eso. No voy a hacer eso. ¡ Somos un restaurante con estrella Michelin. No vamos a hacer eso".

 

"Yo le digo: “¿Qué puedo enviarle que sea divertido?”. Y ella me responde: “¿Por qué no pides que te traigan una pizza de la de al lado?”. Así que hice que no te sirvieran comida y que, en cambio, te trajeran una pizza".

La pizza llegó con una nota manuscrita pegada a la caja que decía: "Stefano, un pedido a domicilio por si acaso. Jimmy Fallon".

El jefe de la F1 guardó la nota para demostrarle a su hija que había estado con Fallon aquel día y la llevó al programa The Tonight Show.

"Me la guardé porque nos moríamos de hambre. Así que nos salvaste la cena. Ahí está. Tengo una familia. Eres el héroe de mi hija. Por eso quise traerla a casa para demostrar que estabas conmigo", explicó Domenicali.

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