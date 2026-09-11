Doble sanción para Checo Pérez en la FP1 del Gran Premio de España por exceso de velocidad

El piloto mexicano Sergio Pérez recibió una doble multa en el inicio de las actividades del Gran Premio de España, ahora en el circuito semipermanente en Madrid, esto por exceder en dos ocasiones el límite de velocidad lo que se ha traducido en multas económicas para Cadillac.

La primera falta se registró a las 13:33 horas (tiempo local), cuando el auto número 11 del tapatío rodó a 86.7 km/h en la zona delimitada, superando por 6.7 km/h el máximo establecido de 80 km/h para este evento. Tras constatar el incumplimiento al Artículo B1.6.3a.i del Reglamento de la FIA, los comisarios dictaminaron una sanción económica de 700 euros para la escudería.

Apenas trece minutos después, a las 13:46 horas, el mexicano reincidió en la misma falta. En esta segunda oportunidad, la telemetría registró una velocidad de 96.7 km/h en el pit lane, lo que significó un exceso de 16.7 km/h sobre el límite permitido. Al tratarse de un margen mayor y una reincidencia durante la misma sesión, la autoridad deportiva impuso una segunda multa de 1,000 euros al equipo.

En total, la participación de "Checo" en la FP1 de Monza dejó un saldo de 1,700 euros en penalizaciones para Cadillac F1.

El piloto mexicano se ubicó en la posición 21, por delante de Valtteri Bottas, con cuatro segundos de diferencia respecto a lo que consiguió George Russell como el mejor de los registros en la primera ocasión de los Fórmula 1 en el nuevo trazado.

Para Cadillac y Sergio Pérez la pista de Madrid luce como una oportunidad para poder sumar puntos dado el caos que se espera en la carrera para el domingo, esto ante las cuestiones de tráfico y la cercanía de los muros.