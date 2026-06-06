"Dimos nuestro mejor golpe": Graeme Lowdon aplaude el coraje de Cadillac en Mónaco

Cadillac introdujo un paquete especial para Mónaco con el objetivo de poder aprovechar las condiciones del circuito callejero para, por primera vez, lograr la Q2 en la temporada, pero la situación no resultó como ellos esperaban aunque Sergio Pérez quedó a una décima de poder conseguir el objetivo.

“Creo que hoy sacamos el máximo provecho allá afuera con lo que tenemos actualmente. Estuvo muy cerca y solo nos faltaron unas pocas centésimas; de lo contrario, habríamos estado ahí”, dijo Checo Pérez luego de haberse clasificado en el puesto 18 para la carrera del domingo.

El mexicano se mostró decepcionado por no haber podido marca la gran diferencia que esperaba. “Sabemos que aquí puede haber muchas oportunidades en la carrera, así que ya veremos. Haremos nuestro mejor esfuerzo”.

Bottas también se mostró desilusionado por el rendimiento. “Esperaba un poco más el día de hoy, pero sí parece que algunas brechas se están reduciendo para nosotros y estamos por delante de ambos Aston Martin. Pensé que tal vez esta pista le vendría bien a nuestro auto, pero estamos batallando mucho con el comportamiento y balance del coche”.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Lowdon orgulloso del progreso

Luego de las complicaciones que vivió Cadillac tanto el viernes con Sergio Pérez y Bottas el sábado y, a pesar de quedar fuera de la Q2, consideró que hay pasos adelante que deben valorarse, especialmente considerando su sexta competencia dentro de la Fórmula 1.

“Trabajamos duro durante la noche para preparar los autos de cara a la crucial sesión de calificación de Mónaco. No fue una sesión completamente limpia por la mañana, pero estar a solo 0.063 segundos de un puesto en la Q2 en nuestro sexto fin de semana de Gran Premio demuestra que, sin duda, dimos nuestro mejor golpe”.

“Estoy orgulloso de cómo se unió el equipo y de la aportación de ambos pilotos, lo cual es esencial para continuar con este progreso”.

Considerando que Cadillac sale desde las posiciones traseras, Lowdon redujo sus posibilidades de pensar en un milagro en la competencia.

“La carrera de mañana no va a ser fácil desde estas posiciones, pero las cosas pueden dar giros inesperados rápidamente en Mónaco, así que seguiremos presionando para aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente”.