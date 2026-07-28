¿Cuántos puntos perdió Hamilton por sanciones en la F1 2026?

Lewis Hamilton comenzó la temporada 2026 de la Fórmula 1 en un escenario completamente diferente al del año pasado, incluso logrando su primera victoria con Ferrari en Barcelona. Sin embargo, en las últimas tres fechas del campeonato, el británico ha atravesado una serie de sanciones poco habituales en su carrera.

Hamilton ya fue penalizado en cuatro de las 11 carreras disputadas antes del receso. La primera llegó en el Gran Premio de Mónaco, donde recibió una sanción de cinco segundos por exceder el límite de velocidad en el pit lane.

El siete veces campeón había largado tercero y, aunque cumplió la penalización en su primera parada en boxes, terminó segundo. El piloto del auto #44 solo pudo subir al segundo escalón del podio, en parte gracias al abandono de Max Verstappen al inicio, mientras que la sanción limitó sus posibilidades de atacar a Andrea Kimi Antonelli por la victoria.

Hamilton cruzó la meta en Mónaco exactamente a 6s271 del líder del campeonato, sumando 18 puntos. Además, se vio beneficiado por un período de safety car que le permitió mantener su posición en pista, por lo que finalmente no perdió puntos ese fin de semana.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

En Silverstone, el Ferrari #44 recibió una sanción de cinco segundos por adelantarse en la largada. Esa infracción impidió que el británico pudiera atacar a Charles Leclerc por la victoria y terminó tercero, la misma posición desde la que había partido, aunque sin poder aprovechar las oportunidades de adelantamiento.

Por ello, puede considerarse que Hamilton perdió tres puntos en Gran Bretaña, ya que marchaba segundo tras la salida y finalmente concluyó en la tercera posición.

En Bélgica, el siete veces campeón también fue sancionado con cinco segundos por provocar una colisión con George Russell en la primera vuelta. Además, perdió tiempo extra en su detención en boxes tras estar cerca de atropellar a uno de los mecánicos de Ferrari.

En esa ocasión, Hamilton logró recuperarse bien, ya que la sanción llegó muy temprano en la carrera y terminó cuarto, sin perder puntos en el campeonato, aunque tampoco obtuvo ninguna ventaja para pelear con los pilotos que tenía por delante.

Por último, en el Gran Premio de Hungría, el británico ya tuvo complicaciones tras la clasificación al ser sancionado por obstaculizar una vuelta rápida de Oscar Piastri, lo que le hizo perder posiciones en la parrilla de salida.

Hamilton debía partir desde la segunda posición, justo detrás de Lando Norris, pero finalmente largó quinto. Durante la carrera también recibió otra sanción por exceder el límite de velocidad en el pit lane.

Con el tiempo añadido al final de la prueba, el británico perdió la oportunidad de luchar por el tercer puesto frente a Antonelli y además cedió la cuarta posición ante Leclerc, dejando escapar otros cinco puntos.

En el balance final, Hamilton ya perdió ocho puntos en el campeonato. Actualmente, Antonelli cuenta con una ventaja de 50 puntos sobre el siete veces campeón, que marcha segundo.