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Cuándo espera Red Bull empezar a utilizar su nuevo y esperado túnel de viento de F1

Max Verstappen lo ha señalado como uno de los factores que le dan esperanzas adicionales para 2027. En México, el jefe de equipo Laurent Mekies ofrece una indicación de cuándo Red Bull podrá realmente beneficiarse de su nueva herramienta

Ronald Vording

Publicado: 31 oct 2026, 19:07

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Aunque Red Bull ha dado un giro impresionante a su temporada 2026 de Fórmula 1, el equipo técnico liderado por Pierre Waché todavía lidia con varias limitaciones tras bambalinas. Una de las principales es tal vez el túnel de viento, el más antiguo de toda la parrilla de la F1.

El exdirector del equipo, Christian Horner, describió en repetidas ocasiones el túnel de viento de Red Bull como "una reliquia de la Guerra Fría" y afirmó que trabajar con la instalación de 70 años de antigüedad cerca de Bedford era como mirar "dos relojes diferentes", destacando que la correlación había fallado más de una vez en coincidir con lo que sucedía en la pista.

Aparentemente Red Bull ha sufrido poco por ello mientras mejoraba su monoplaza de 2026, aunque Mekies reconoce que la nueva instalación debería, en teoría, proporcionar al equipo una ventaja competitiva.

"Creo que tienes razón. Por mucho que el túnel de viento que estamos utilizando en última instancia haya estado produciendo resultados extraordinarios en los últimos años, creo que tienes razón en tu evaluación de que es muy probablemente el más antiguo de la parrilla", dijo Mekies cuando Motorsport.com le preguntó sobre el túnel de viento.

"Como resultado, si das el salto a una instalación de última generación —y el equipo realmente ha intentado diseñar y ahora producir algo que nos ponga de nuevo en el mismísimo primer lugar en esa área— por supuesto que esperas una ventaja competitiva de ello".

Laurent Mekies, Red Bull Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Los túneles de viento se han convertido en una de las principales áreas de inversión en la F1. McLaren utilizó el de Toyota en Colonia desde 2010, pero ha podido contar con su propia instalación desde el verano de 2023, algo claramente vinculado con el progreso del equipo desde entonces.

Aston Martin también cuenta con un túnel de viento de última generación en su campus de Silverstone, descrito por Adrian Newey como el mejor del negocio, aunque los beneficios aún no se han reflejado en el rendimiento en pista debido a otros factores limitantes.

Esto último también subraya que un nuevo túnel de viento no garantiza inmediatamente una mejora y que a menudo se requiere tiempo para comprender completamente la nueva herramienta y extraer su máximo potencial.

"Por lo tanto, [la ventaja competitiva] no va a surgir tan pronto como encendamos todo", admitió Mekies. "Pero ciertamente va a desbloquear potencial y les dará a las personas talentosas que tenemos en el departamento de aerodinámica otra forma de expresar sus ideas".

Cuando Verstappen mencionó el nuevo túnel de viento como uno de los factores menos evidentes que le dan confianza para 2027, dejó claro de inmediato que, naturalmente, no ayudaría con el desarrollo inicial del RB23, el cual ya está en marcha. Sin embargo, añadió que podría contribuir al desarrollo posterior del monoplaza de 2027 a lo largo de la temporada.

Cuando Motorsport.com le preguntó a Mekies si tenía una actualización sobre cuándo Red Bull podría realmente comenzar a usar el nuevo túnel de viento —el cual se ubica en el campus de Milton Keynes, lo que facilita las cosas en el apartado logístico—, el francés respondió: "En cuanto al cronograma, aún no está listo. Es algo que entrará en funcionamiento en algún momento durante la próxima temporada".

"¿Será en el primer trimestre, segundo trimestre o tercer trimestre? Ya veremos. Dependerá de cuánto tiempo necesitemos para ponerlo en marcha primero y luego también para completar los trabajos de calibración. Por lo tanto, muy probablemente sea para la segunda parte del auto de 2027 y con suerte para la mayor parte del auto de 2028".

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