Coulthard: Verstappen ya es de los mejores de la historia de la F1

Max Verstappen, que ahora tiene 25 años, ha ganado dos campeonatos del mundo. El neerlandés que lleva un total de ocho temporadas en la Fórmula 1, ha logrado en este proceso una estadística de 35 victorias, 77 podios y 20 podios.

El piloto de Red Bull, que este año ganó el título del piloto que más carreras ganó en una temporada, lleva su rendimiento cada año más alto.

Si él mantiene su rendimiento actual y Red Bull le proporciona un buen coche, podría ganar más campeonatos en los próximos años. Aun así, no hay garantías de que vaya a tener un buen coche.

Pero David Coulthard cree que aunque Verstappen gane dos campeonatos, pasará a la historia.

"La era Verstappen podría terminar después de dos campeonatos. Eso no significa que no sea un gran piloto, es sólo que puede que no tenga un coche con el que pueda ser campeón en las próximas temporadas. Nadie puede predecir algo así".

"Lewis Hamilton podría haber ganado nueve campeonatos del mundo en lugar de siete. En cambio, a diferencia de Fernando Alonso, normalmente ha corrido con buenos coches".

Race winner and 2022 F1 World Drivers Champion Max Verstappen, Red Bull Racing celebrates with Kelly Piquet Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Cuando lo miras, Fernando Alonso debería haber tenido más de dos títulos, pero sus decisiones y los dioses de las carreras le han puesto en posición de correr para Aston Martin el año que viene".

"Sus posibilidades de ser campeón allí son muy escasas, aunque sin duda sigue teniendo mucho talento".

"Pero Lewis no necesita ganar su octavo campeonato para que yo le reconozca como uno de los mejores pilotos de F1. Lo mismo ocurre con Max. Creo que Max ya es uno de los mejores pilotos. Sólo un tonto diría que lo ha hecho porque tiene un buen coche".

"Si echas la vista atrás, ninguno de sus compañeros pudo luchar contra él. Max es un monstruo en la pista, una auténtica máquina de ganar y no le importa lo que digan de él. Es un corredor increíble".

Las estadísticas para 2022 confirman las palabras del escocés: 15 de las 17 victorias de Red Bull Racing este año las ha conseguido Verstappen. Los pilotos de Ferrari, Mercedes, Alpine y Aston Martin lideraron 531 vueltas, mientras que Max lideró 611.