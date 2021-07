Coulthard: "Verstappen alargó la carrera de Hamilton en F1"

Coulthard, ganador de 13 grandes premios, dijo que ha visto "un Lewis diferente en este desafío" y cree que el piloto de Mercedes está "muy motivado" por la lucha por el título.

Red Bull lidera el campeonato de constructores con 286 puntos antes de la carrera de este fin de semana en Silverstone, aventajando a Mercedes en 44 puntos, mientras que los 182 puntos de Verstappen en la clasificación de pilotos lo sitúan con 32 de ventaja sobre Hamilton.

Coulthard también dijo que cree que Verstappen y su equipo han "prolongado" la carrera de Hamilton en la F1.

"Lo que he observado, si te fijas en el último par de carreras que ha perdido, ha estado mucho más tranquilo y mucho más magnánimo en la derrota de lo que hemos visto", dijo el escocés.

"A veces, cuando era derrotado por Nico (Rosberg) cuando eran compañeros de equipo, se ponía un poco chillón, se ponía un poco tonto como niño mimado, piloto de carreras multimillonario".

"No he visto eso. Lo que he visto es una elegancia, he visto una confianza, he visto un Lewis diferente en este desafío".

"Por lo tanto, creo que realmente está disfrutando del desafío. Por supuesto que quiere un título, ¿quién no lo quiere? Por supuesto que quiere ganar, ¿quién no? Pero ya ha ganado mucho".

"Creo que el hecho de que haya firmado por otros dos años muestra está muy motivado por el desafío".

"Creo que Max Verstappen y Red Bull este año han alargado su carrera, lo creo de verdad, porque si no lo gana este año, no creo que se vaya al invierno (europeo) llorando a mares".

"Creo que dirá 'sabes qué, como equipo no hemos cumplido, ¿cómo podemos hacerlo mejor el año que viene?'"

"Creo que es un piloto de pura cepa, por la forma en que ha sido educado por su familia, con total concentración y dedicación".

"Creo que le encanta, de verdad, y creo que el hecho de que no esté ganando ahora mismo está alargando su carrera".

Coulthard también dijo que se siente "un poco como si Mercedes tuviera que rendir este fin de semana, como si Lewis tuviera que rendir este fin de semana" después de que Verstappen ganara las tres últimas carreras, una en Francia y luego dos en Austria.

"Tengo mucha curiosidad, porque Toto (Wolff) obviamente cree en el rendimiento del coche", dijo.

"El equipo ha realizado tantos análisis y ha comprendido dónde sus coches funcionan bien en relación con la competencia que habrán realizado las simulaciones y sabrán con razonable precisión, sin tener en cuenta el clima y otros factores y variables, cuál es el rendimiento que pueden esperar".

"Así que parece que Mercedes tiene que rendir este fin de semana, parece que Lewis tiene que rendir, porque Max no tiene miedo de nadie, es un ganador nato, está en la cresta de la ola ahora mismo, y no se va a dejar amedrentar por un montón de banderas británicas".

"Pero creo que Lewis es alguien que responde de una forma parecida a la de Nigel Mansell al apoyo local y que realmente cree que lo puede levantar".

"Creo que es un fin de semana realmente importante para el campeonato".