Coulthard señala un cambio de impulso en Aston Martin tras tocar "fondo" en la F1 2026

El expiloto de Fórmula 1 David Coulthard ha sostenido que Aston Martin ha tocado "fondo" y ahora está comenzando su recuperación gradual.

Hablando en el podcast Up To Speed antes del Gran Premio de Italia, el ganador de 13 grandes premios estableció comparaciones con la anterior caída de McLaren antes de que el equipo de Woking se recuperara para conquistar títulos de constructores consecutivos en 2024 y 2025.

Aston Martin ha soportado una difícil campaña de 2026. El equipo de Silverstone ocupa actualmente el 10.º puesto en la clasificación de constructores con tres puntos, todos conseguidos por el bicampeón Fernando Alonso. Llegó a 2026 con grandes expectativas debido a su nueva asociación de unidad de potencia con Honda y a su primer coche diseñado bajo el liderazgo de Adrian Newey.

Pero la primera mitad de la temporada estuvo lastrada por importantes problemas con el coche y la unidad de potencia hasta que introdujo un coche de especificación B en el Gran Premio de Hungría y mejoras de motor en el Gran Premio de los Países Bajos.

A pesar del desafiante comienzo de año, Coulthard confía en que el equipo liderado por Newey dará un giro.

"Hay un cambio de impulso. Han tocado fondo", explicó Coulthard. "Si recordamos a McLaren, ¿qué era hace tres temporadas? Estaban prácticamente en su punto más bajo, y luego se han recuperado hasta ser campeones del mundo".

Lance Stroll, Aston Martin Photo by: Eric Le Galliot

La expiloto de W Series y analista de Sky Sports Naomi Schiff, que copresenta el podcast Up To Speed, añadió: "Es un proceso de evolución en este momento para ellos, ¿no? Todo se trata de aprender. Zandvoort, el comienzo del fin de semana parecía un poco como: 'Oh, supongo que esperábamos un poco más de esto', pero era un fin de semana sprint, así que es complicado llevar grandes mejoras e intentar hacer cambios y entender tu paquete.

"Dieron pasos adelante, y todavía había algunas preocupaciones. Obviamente, ambos pilotos dijeron que estaban teniendo problemas con las reducciones de marcha y la manejabilidad del motor. Así que estoy segura de que se habrán llevado todos esos datos a casa y habrán hecho algunas modificaciones que probablemente veremos en Monza.

"Pero Fernando hizo un trabajo increíble para poner ese coche en P9 [en el Gran Premio de los Países Bajos]. Hubo seis abandonos, pero cuando miras la lista de quienes no terminaron, obviamente Max [Verstappen] está ahí, quien probablemente habría estado por delante de él, pero con el resto se podría debatir si habrían estado más o menos donde estaba él.

"Así que hay que darles algo de mérito por eso. Espero por ellos que siga avanzando porque ha sido un comienzo un poco sombrío".