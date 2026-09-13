La historia paso a paso del momento en que Norris perdió la victoria en España bajo el VSC

Dos segundos: ese fue el margen entre que Lando Norris pasara la entrada del pitlane del Madring y la aparición del Virtual Safety Car que acabó con sus esperanzas de victoria en el Gran Premio de España, que finalmente fue a parar a manos de Kimi Antonelli.

Norris había sacado una ventaja de 6,2 s sobre Antonelli al inicio de la vuelta 14, y parecía tenerlo todo bajo control al frente del pelotón una vez que el británico se había sacudido una frenética vuelta inicial, en la que el líder del campeonato lo puso bajo presión, solo para salirse de la pista tanto en la curva 1 como en la curva 5.

Lo que parecía el inicio de una cómoda victoria de Norris dio un vuelco por la detención de Lance Stroll en la curva 20 al final de la vuelta, cuando el pedal de freno del Aston Martin se fue al fondo y finalmente obligó al canadiense a aparcar en la escapatoria.

Esto es lo que ocurrió paso a paso, y por qué Norris acabó perdiendo la oportunidad de una parada barata bajo coche de seguridad virtual.

*Los horarios se encuentran en la hora local de la carrera

15:26 - Detención de Stroll en la curva 20

Lance Stroll, Aston Martin Racing Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Stroll informó de que ya se estaba quedando sin frenos, un destino que había afectado a Lewis Hamilton unas vueltas antes. En el caso de Hamilton, el Ferrari no pudo reducir la velocidad lo suficiente para tomar las curvas y el siete veces campeón se vio obligado a aflojar el ritmo y llevar su coche de vuelta al pitlane. Ferrari no había querido perjudicar el stint previsto de Leclerc con neumático duro hasta bien entrada la carrera, de ahí la llamada para que Hamilton llevara el coche de vuelta a boxes, pero Stroll no tenía esos reparos.

Hay que reconocerle que intentó hacerlo mucho más fácil deteniéndose frente al puesto de los comisarios, logrando apenas llevar el coche hasta la abertura en la barrera para que pudieran retirarlo empujándolo. La bandera amarilla se ondeó justo cuando Norris había salido de la curva 14. En ese momento, no había una indicación real de que fuera a aparecer un VSC; de nuevo, quizá la expectativa era que el coche de Stroll estaba en una posición para ser retirado rápidamente por los comisarios.

"Visto en retrospectiva, habría sido una buena idea [parar de forma preventiva], pero tendremos que revisarlo con mis ingenieros para ver si era algo obvio que acabaría en un coche de seguridad virtual", dijo el director del equipo McLaren, Andrea Stella.

"Aquí, el problema es que hay que tener muchísimo cuidado porque son 27 segundos si no paras bajo un coche de seguridad virtual. Así que si te equivocas será extremadamente penalizador: desde el liderato, paras innecesariamente y ahora has perdido la victoria.

"Así que creo que una buena regla es responder a lo que es un hecho, a cuál es la condición real del circuito. Pero definitivamente analizaremos si en estas condiciones era simplemente obvio que acabaría en un coche de seguridad virtual".

15:27 - Se activa el VSC

Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren Photo by: Federico Basile

Cuando Norris pasó junto al coche de Stroll, la bandera amarilla seguía ondeando. McLaren optó por no reaccionar de forma preventiva, y el líder de la carrera pasó por las curvas 21 y 22, las dos últimas del Madring.

En cuanto Norris salió de la última curva, se activó el VSC; según calculó McLaren, fue apenas dos segundos demasiado tarde para hacer entrar a Norris.

Antonelli, que ahora estaba a 6,3 s de Norris, tuvo tiempo suficiente para recibir el aviso de entrar a boxes, al igual que Max Verstappen y George Russell. Para Antonelli y Verstappen, esto les ofreció la oportunidad de cambiar sus neumáticos medio y blando, respectivamente, por el duro, asegurándose de poder llegar hasta el final de la carrera.

Esto garantizaba que Norris tendría que dar al menos una vuelta más antes de parar, pero existía un peligro significativo de que el VSC terminara demasiado pronto para que pudiera conseguir la parada en boxes 'barata', ya que el largo pitlane del Madring costaba unos 30 segundos a velocidad normal.

15:29 - Norris para después de que termina el VSC

Lando Norris, McLaren Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Antonelli y Verstappen salieron de sus paradas bajo VSC por detrás de Leclerc, que también se había mantenido en pista porque las condiciones de bandera amarilla en todo el circuito llegaron demasiado pronto para que se arriesgara a dejar el neumático duro. Norris, de haber recibido la parada en pits bajo VSC, probablemente habría salido por delante del piloto de Ferrari.

A Norris se le dijo que pararía independientemente de si el VSC seguía activo; de hecho, se anuló cuando estaba rodeando la curva 21 y entró de inmediato al pitlane. Cumplió debidamente la orden e hizo su única parada para montar el neumático duro, aunque esto añadió más problemas a su carrera, ya que la rueda delantera derecha tardó en salir, sumando unos segundos extra a su tiempo detenido en el box.

Stella consideró que la parada lenta no supuso una gran diferencia material, ya que Norris habría acabado detrás de Russell de todos modos; la única gracia salvadora era que Russell necesitaba volver a parar tras montar el medio. Después de alcanzar al Mercedes, Norris pasó tres vueltas rodando a menos de un segundo de Russell antes de que el británico entrara a boxes al final de la vuelta 28.

"Para ser justos y por completitud, tuvimos una parada en boxes de siete segundos, así que definitivamente hay aprendizajes incluso en lo que respecta a nuestras operaciones.

"No habría cambiado el resultado final, porque probablemente Lando habría parado igualmente detrás de Russell y, aun si no, no habría sido posible adelantar a Verstappen y Antonelli. Así que definitivamente tomamos nota de que hay mucho trabajo por hacer en nuestra operativa, y no es la primera vez que tenemos una parada lenta. Pero en términos de la carrera en sí, no supuso una diferencia".

Una vez que Russell entró, Norris efectivamente alcanzó a Verstappen, pero sufrió un destino similar y quedó atrapado en la estela del neerlandés hasta el final de la carrera, mientras la victoria se le escapaba cada vez más con cada vuelta que pasaba.

Diálogos de radio

Will Joseph:Banderas amarillas en la curva 20. Amarillas. Coche de seguridad virtual desplegado, coche de seguridad virtual desplegado. No hay pilotos en el delta.

Lando Norris: ¿Entramos?

WJ: Si dura lo suficiente.

LN: ¿Qué tan grande es el accidente?

WJ: Creo que los frenos de alguien... Hay comisarios en pista en la curva 20, no lo he visto. Solo intenta mantenerte en el delta.

¿Y Lando [se corta la radio]?

LN: Creo que sí, ¿tú?

WJ: Sí, lo haremos.

WJ: Lando, confirmamos que entramos esta vuelta, pase lo que pase.

LN: Confirmado.

WJ: Seguimos pensando que hay comisarios en pista.

WJ: Coche de seguridad virtual terminando, coche de seguridad virtual terminando.

LN: ¿Sigue confirmado entrar?

WJ: Sí, confirmado entrar. Así que entra esta vuelta.

¿Debería McLaren haber esperado para parar?

Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren Photo by: Federico Basile

La pregunta que queda es esta: ¿debería McLaren haber retrasado la parada de Norris con la intención de construir una ventaja? Con Leclerc frenando a Verstappen y Antonelli, se puede argumentar que Norris podría haber podido dar unas vueltas extra, construir la ventaja de 30 segundos necesaria para al menos salir por delante de Antonelli, y o bien salir delante de Leclerc, o mantenerse detrás de él y esperar a que el Ferrari parara.

El problema aquí es que Norris rodaba con medios usados, y que la diferencia con Leclerc antes del VSC era de solo 13,8 s. Aunque Norris seguía yendo más rápido que el piloto de Ferrari, las diferencias por vuelta entre ellos habían ido disminuyendo: fue 0,506 s más rápido en la vuelta 10, 0,272 s más rápido en la vuelta 11, 0,264 más rápido en la vuelta 12 y 0,027 s más rápido en la vuelta 13.

Así que intentar construir la ventaja simplemente no iba a ocurrir, especialmente porque Leclerc no encontraba degradación en el neumático duro en esa fase y seguía mejorando a medida que se consumía el combustible. Para que Norris encontrara una ventana de parada segura, necesitaba ganar al menos 16 segundos cuando se levantó el VSC, esencialmente una imposibilidad. Estaba entre la espada y la pared, y Norris y McLaren eligieron la espada.

Fue simplemente mala sincronización por parte de todos; Norris bromeó con que McLaren había sido "demasiado rápido" durante el fin de semana: si McLaren hubiera estado en su posición habitual, habría tenido la suerte del VSC de su lado.

"Consideramos quedarnos fuera, pero tienes que aceptar el hecho de que ahora estás con neumáticos medios relativamente usados y la gente detrás de ti tendrá duros nuevos, así que nunca vas a abrir una brecha con gente con duros nuevos", concluyó Stella. "Por lo tanto, de alguna manera necesitábamos aceptar que eso era lo que debíamos haber hecho, y el hecho de que fue increíblemente desafortunado.

"A veces hablamos de tener mala suerte. Creo que a veces el tener mala suerte se usa para demasiadas aplicaciones, pero en este caso es casi una definición matemática de tener mala suerte".