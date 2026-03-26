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Fórmula 1 GP de Japón

Hulkenberg descubrió la salida de Wheatley gracias a un mensaje de su madre

Nico Hulkenberg se sorprendió cuando se enteró de que Jonathan Wheatley dejaba Audi, pero no cree que tenga un gran impacto en el equipo.

Benjamin Vinel Jake Boxall-Legge
Publicado:
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Nico Hulkenberg reveló que solo se enteró de la salida del jefe del equipo Audi, Jonathan Wheatley, cuando su madre le compartió una noticia.

El viernes pasado se anunció que Wheatley dejaba la estructura con base en Suiza "por razones personales", apenas un año después de haberse incorporado. Motorsport.com entiende que el británico se encamina a Aston Martin para reemplazar a Adrian Newey como jefe de equipo.

Curiosamente, los pilotos de Audi dieron a entender que solo uno de ellos fue avisado con antelación sobre el anuncio.

Consultado sobre si le había tomado por sorpresa, Gabriel Bortoleto respondió: "Para ser honesto, no, porque creo que dentro del equipo tenemos muy claras este tipo de cosas, así que no fue algo que me sorprendiera.

"No voy a mentir, sucedió muy rápido: se unió el año pasado. Pero, de nuevo, cuando hay asuntos personales que resolver, eso es la prioridad."

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Jonathan Wheatley, Audi F1 Team Principal

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Jonathan Wheatley, Audi F1 Team Principal

Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Hulkenberg, en cambio, dijo que no estaba al tanto hasta que se hizo pública la noticia.

"Me enteré al mismo tiempo que todo el mundo", dijo el alemán. "Me enteré el jueves. O sea, el jueves de la semana pasada, cuando salió."

"De hecho, estaba en el simulador ese día y mi mamá me envió un artículo. Estaba entre tandas mirando el teléfono y fue como: 'Oh, mierda'".

Aun así, Hulkenberg consideró que la decisión tenía sentido. "Si hay un problema fundamental con uno de los líderes clave del equipo, entonces tienes que actuar", comentó. "Y obviamente aquí había un problema.

"No conozco los detalles exactos, no he hablado con él en profundidad todavía. Pero si hay un problema, también necesitas actuar y reaccionar; de lo contrario, tampoco es bueno."

Ambos pilotos elogiaron la contribución de Wheatley durante los últimos 12 meses: Hulkenberg lo describió como "muy involucrado", "muy activo en el día a día", mientras que Bortoleto dijo que aprendió junto a un jefe de equipo muy apreciado que "hizo un muy buen trabajo estructurando todo aquí"; "fue bueno mientras duró", añadió el brasileño.

Jonathan Wheatley, Team Principal of Stake F1 Team Kick Sauber and third place Nico Hulkenberg, Stake F1 Team Kick Sauber celebrate in parc ferme

Jonathan Wheatley, Team Principal of Stake F1 Team Kick Sauber and third place Nico Hulkenberg, Stake F1 Team Kick Sauber celebrate in parc ferme

Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Ahora bien, ¿qué impacto tendrá la salida de Wheatley en el equipo? El jefe del proyecto de F1 de Audi, Mattia Binotto, asumirá las responsabilidades de Wheatley hasta que la estructura futura del equipo se defina "en una etapa posterior". Hulkenberg insiste en que el italiano puede liderar el equipo con éxito y que las bases ya están sentadas para el futuro, independientemente de la presencia o ausencia de Wheatley.

"No es un revés", aseguró el veterano piloto. "Un equipo de Fórmula 1 está formado por muchas personas. Sabes, necesitamos gente fuerte.

"Pero con Mattia claramente todavía como líder, no es que estemos sin liderazgo, sin estructura y sin un plan. Así que, aunque ha cambiado de manera inesperada, todo lo demás sigue en línea con lo que habíamos planeado antes.

"En lo operativo, durante un fin de semana de carrera, no creo que vaya a cambiar demasiado. Los equipos de Fórmula 1, y la Fórmula 1 en general, son más grandes que una sola persona."

Información adicional por Filip Cleeren

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