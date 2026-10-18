Fórmula 1 GP de Singapur
Cómo afrontará Kimi Antonelli la presión de sellar el título de F1 en el GP de Estados Unidos
El piloto de Mercedes podría asegurarse su primer título mundial de F1 en Austin en la próxima cita
Ed Hardy
Publicado: 18 oct 2026, 15:05
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El líder del campeonato de Fórmula 1, Kimi Antonelli, prometió mantener la misma mentalidad para el Gran Premio de Estados Unidos, donde podría asegurar su primer título mundial.
El piloto de Mercedes ha sido el gran dominador de 2026, con una ventaja de 102 puntos sobre su compañero de equipo George Russell, segundo, gracias a 14 podios, incluidas ocho victorias.
El resultado más reciente de Antonelli fue el tercer puesto del domingo pasado en Singapur, y eso significa que ahora tendrá su primera oportunidad de asegurarse el título en el Circuit of the Americas en la próxima cita.
Para lograrlo debe ganar y esperar que Russell termine noveno o más atrás, mientras que cualquier otro resultado probablemente llevará la pelea a México a finales de octubre, por lo que las chances de que ocurra en Austin son escasas.
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Consultado en Marina Bay sobre si pensará en el título en Austin, el piloto de 20 años respondió: "Seguro. Pero al mismo tiempo, sé que está muy cerca, sé que está ahí, pero solo tengo que asegurarme de seguir haciendo lo mejor que pueda.
"La mentalidad siempre es la misma: salir ahí, ganar y rendir de la mejor manera posible. Creo que este fin de semana no manejé particularmente bien. Sentí que podría haber hecho un mejor trabajo.
"Pero me siento confiado de que, ya sabes, una semana para resetear y realmente tengo muchas ganas de volver a Austin.
"Al final del día, si no hago bien mi trabajo, entonces el resultado no llegará. Así que, para conseguir lo que quiero, tengo que rendir, tan simple como eso".
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
Las bases de su lucha por el título llegaron temprano en la temporada, cuando Mercedes tuvo un inicio dominante con el cambio de reglamento al ganar las seis primeras rondas desde la pole, con cinco victorias de Antonelli.
Ferrari y McLaren incorporaron luego diversas actualizaciones para cerrar la brecha, lo que hizo que Antonelli ganara solo tres de las siguientes nueve rondas antes de que una actualización en Bakú en septiembre metiera a Red Bull en la pelea.
Max Verstappen ganó por lo tanto las dos últimas carreras desde la pole, además de la sprint de Singapur, mientras Mercedes todavía intenta entender la actualización que llevó a Sepang el pasado fin de semana.
Así que Antonelli puede agradecer que Red Bull haya tenido un comienzo lento de año, con solo un podio en las primeras cinco rondas, porque de lo contrario la amenaza del tetracampeón mundial Verstappen sería mayor.
"Sería muy aterrador", dijo a Sky Sports, cuando le preguntaron por la posibilidad de que Verstappen estuviera a menos de 119 puntos de distancia a esta altura.
"Sería muy, muy aterrador. Pero, en líneas generales, siento que estamos haciendo un gran trabajo. Al final, miras la temporada y siempre hemos estado ahí.
"Así que obviamente hemos tenido un gran auto y ahora estamos intentando entender este nuevo paquete, pero estoy muy orgulloso del equipo este fin de semana porque superamos las dificultades y empezamos a ver la luz al final del túnel.
"Así que es solo cuestión de tiempo. Ahora volvemos otra vez a Austin. Un fin de semana normal, un fin de semana estándar, donde ojalá podamos hacer muchos cambios y entender más este paquete".
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