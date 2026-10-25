Fórmula 1 GP de Estados Unidos
Colapinto responde a los dichos de Jeremy Clarkson: "Intento mejorar la situación, pero hace falta ayuda de mucha gente"
Colapinto responde a los dichos de Jeremy Clarkson: "Intento mejorar la situación, pero hace falta ayuda de mucha gente"
Federico Faturos Stuart Codling
Publicado: 25 oct 2026, 23:39
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Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Manuel Eletto / Getty Images
Franco Colapinto habló sobre la polémica que generaron los comentarios de Jeremy Clarkson durante el fin de semana del Gran Premio de Estados Unidos. El piloto argentino dejó claro que las declaraciones del británico no representan a Alpine y señaló que mejorar la situación requiere la colaboración de más personas.
Clarkson, que asistió a Austin como invitado de la escudería de Enstone, había afirmado durante una entrevista con Sky Sports F1 que Colapinto tenía una penalización "por ser argentino" y que él le impondría una por ese motivo. Sus palabras motivaron una respuesta de Alpine, que se desmarcó de esos comentarios y expresó su respaldo al piloto.
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Consultado después de la carrera de este domingo en el Circuito de las Américas sobre el episodio, Colapinto comenzó por separar al equipo de lo sucedido.
"Por supuesto, no tiene nada que ver con el equipo. Dio una entrevista por su cuenta, no es algo relacionado con el equipo", afirmó ante los medios, entre ellos Motorsport.com.
El argentino también aclaró que no conoce realmente a Clarkson y que no había seguido en profundidad sus declaraciones.
"Creo que siempre ha sido un poco de hacer bromas. No lo conozco realmente, pero eso me dijeron. No vi demasiado de lo que dijo, pero escuché que Jamie (Campbell-Walter) publicó algo en las redes sociales", explicó en referencia a su representante.
Franco Colapinto, Alpine
Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Colapinto optó por centrar su respuesta en la necesidad de seguir trabajando contra los mensajes de odio, sobre lo cual fue muy enfático en reiteradas ocasiones, y remarcó que ese esfuerzo no puede depender únicamente de él.
"Supongo que hay que intentar centrarnos en nosotros mismos. Yo intento mejorar la situación, por supuesto, pero hace falta la ayuda de mucha gente, no solo la mía", sostuvo.
"Veremos cómo termina todo, pero sí, no es lo mejor, supongo", agregó.
Alpine ya había difundido un comunicado en el que sostuvo que la opinión personal de su invitado no se alinea con los valores de amabilidad y respeto que promueve la escudería.
El mensaje del equipo cerró con un respaldo explícito al argentino: "Franco es nuestro piloto y tiene todo nuestro apoyo".
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