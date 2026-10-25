Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Lindblad da su versión del incidente con Colapinto en Austin: "Alpine le dijo a Franco que me retuviera"

El piloto de Racing Bulls aseguró que el argentino intentó frenarlo para proteger la posición de Pierre Gasly y sostuvo que Colapinto hizo un trompo al mantener su coche en la disputa.

Federico Faturos Ronald Vording

Publicado: 25 oct 2026, 23:15

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Arvid Lindblad, Racing Bulls

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Arvid Lindblad dio su versión del incidente con Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos y aseguró que Alpine utilizó al argentino para intentar contener su avance sobre Pierre Gasly. El piloto de Racing Bulls afirmó que perdió alrededor de dos segundos en media vuelta y atribuyó el trompo de Colapinto a su intento de mantenerse en la pelea.

La maniobra se produjo en la curva uno del Circuito de las Américas, cuando los dos Alpine y el Racing Bulls coincidieron en la disputa por posición. El contacto dejó daños en el lateral y el piso del coche de Colapinto, quien posteriormente abandonó la carrera.

"Fue todo un poco caótico. Había parado temprano para poner los medios y había progresado bastante. Había entrado en la ventana para hacerle un undercut a Pierre", explicó Lindblad tras la competencia ante los medios, entre ellos Motorsport.com.

"Obviamente, en Alpine eran conscientes de eso, así que le dijeron a Franco que me retuviera. Perdí como dos segundos con él en media vuelta".

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Según el británico, cuando se produjo el incidente ya había iniciado su maniobra y también buscaba superar a Gasly.

"Ya había hecho la maniobra y estaba decidido a adelantar también a Pierre. Pero él intentó mantener la trompa del coche ahí e hizo un trompo", sostuvo en referencia a Colapinto.

Su explicación ofrece una lectura diferente de la del argentino, quien había señalado que quedó atrapado entre ambos coches mientras intentaba ayudar a su compañero.

"Pierre estaba saliendo de boxes y yo estaba intentando mantener a Arvid detrás para que Pierre pudiera quedar adelante. Estábamos los tres a la par y me hicieron sándwich, así que el coche quedó muy dañado", había explicado Colapinto.

Los comisarios analizaron la maniobra durante la carrera, pero determinaron que no era necesario abrir una investigación formal.

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Lindblad consideró que el tiempo perdido detrás del Alpine también condicionó el resto de su estrategia. El piloto de Racing Bulls había apostado por dos paradas, una elección diferente de la de varios de sus rivales, y reconoció que no terminó siendo la mejor alternativa.

"El comienzo de la segunda tanda fue bueno y había progresado bastante, pero después perdí mucho tiempo con Franco, que intentaba frenarme para que no pudiera alcanzar a Pierre. Seguí empujando para intentar llegar a él, pero no pude", explicó.

"Eso me perjudicó durante el resto de la tanda con medios. De todos modos iba a hacer dos paradas, pero aquello terminó de obligarme a hacerlo, y no creo que fuera la estrategia correcta hoy".

Pese a esas dificultades, Lindblad encontró aspectos positivos en su actuación y aseguró que las sensaciones al volante fueron las mejores que tuvo en carrera durante la temporada.

"Hoy me sentí mejor con el coche en carrera que en cualquier otro momento del año. Quizás sea por la mejora, no lo sé", señaló.

"Sinceramente, disfruté manejando el coche. Probablemente fue una de las carreras más entretenidas del año, haciendo dos paradas y remontando posiciones. Fue bastante a fondo y muy divertido", concluyó.

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