Colapinto no entiende la caída de Alpine de viernes a sábado en Spa
El piloto argentino pasó de ser séptimo en la segunda práctica del viernes a clasificarse 13° el sábado para el Gran Premio de Bélgica.
Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Franco Colapinto dijo no tener, por el momento, una explicación de por qué Alpine perdió tanto terreno de un día para otro en el circuito de Spa-Francorchamps.
El piloto de 23 años se destacó el viernes al marcar el séptimo mejor tiempo durante la segunda práctica libre, pero el sábado ya comenzó de manera más complicada. En el último entrenamiento volvió a ser el mejor representante de Alpine, aunque solo pudo ubicarse 13°.
A la hora de la clasificación, esa pérdida de competitividad volvió a reflejarse, ya que Colapinto terminó nuevamente 13°, esta vez a apenas 61 milésimas de su compañero de equipo, Pierre Gasly. De todos modos, ambos ganarán dos posiciones en la parrilla de salida del domingo gracias a las sanciones de Lando Norris e Isack Hadjar.
"No, por el momento no. Lamentablemente, a veces es complicado entender el motivo de estas cosas", dijo Colapinto ante los medios, entre ellos Motorsport.com, cuando fue consultado tras la clasificación sobre si encontraba una explicación a la pérdida de rendimiento de un día para otro. "Ayer nos sentimos más fuertes. Después la pista fue evolucionando y no ganamos el rendimiento que deberíamos haber conseguido respecto a ayer".
Franco Colapinto, Alpine
Photo by: Marc Fleury
De todos modos, Colapinto destacó que el comportamiento del A526 fue mejor en Spa si se compara con lo mostrado en las rondas anteriores, disputadas en el Red Bull Ring y Silverstone.
"Creo que eso es un poco decepcionante, pero, en líneas generales, dimos algunos buenos pasos este fin de semana en comparación con Austria y Silverstone. El auto fue un poco más manejable y algunos de los problemas mejoraron un poco. Todavía tenemos que mejorar bastante más, pero creo que vamos en la dirección correcta".
"Es lo que hay. Hoy en día, Audi y Racing Bulls están por delante de nosotros y son más fuertes. Cuando ves la velocidad que tienen en el paso por curva, nosotros necesitamos dar un buen paso adelante para intentar igualarlos. Hicimos lo que pudimos. Creo que mañana será una carrera larga, así que espero que podamos avanzar".
La esperanza de Colapinto para la carrera del domingo se basa en que considera que Racing Bulls suele mostrar un mejor rendimiento a una vuelta que en ritmo de carrera.
"Creo que Racing Bulls ha sido fuerte en clasificación, pero normalmente en carrera retrocede un poco. Así que espero que mañana retrocedan bastante", dijo entre risas. "Ojalá podamos estar a su nivel. Sería bueno poder pelear con ellos y tener a alguien cerca para intentar sumar puntos".
Por otro lado, el argentino explicó los desafíos que plantea la gestión de la energía en Spa-Francorchamps, un circuito que se presenta como uno de los más exigentes de la temporada en ese aspecto para los monoplazas de la Fórmula 1 de 2026.
"A veces uno es más rápido en una curva y después no tiene despliegue en la siguiente. Creo que eso es lo más complicado porque tiene un impacto muy grande en el tiempo de vuelta".
"En ocasiones perdía mucho desde la salida de la curva 15 hasta la chicana Bus Stop. A veces es bastante difícil entender la razón o qué es lo que hay que cambiar para mejorar eso. En general, son ese tipo de cosas. Sufrimos más con poca carga de combustible y en circuitos con rectas largas. De nuevo, seguimos intentando mejorar el auto y entender mejor esta generación de coches".
Preguntado sobre cómo se prepara para las primeras vueltas de la carrera teniendo en cuenta las diferencias en el despliegue de energía entre los coches, Colapinto respondió: "Para nosotros no va a ser muy divertido, pero supongo que por televisión se verá bien. Nosotros intentaremos hacer nuestra carrera y seguir dando pasos adelante. Ojalá podamos tener un buen ritmo".
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