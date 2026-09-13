Checo Pérez satisfecho en España a pesar del abandono: "un fin de semana fuerte para en ritmo"

Sergio Pérez abandonó el Gran Premio de España en la vuelta 33 por una falla hidráulica dentro de su Cadillac, pero a pesar de no cruzar la bandera de cuadros, el piloto mexicano se mostró un poco contento por el paso adelante que siente han dado un paso adelante en el rendimiento, algo que él experimento en su lucha contra los Williams.

En la arrancada, Checo Pérez saltó hasta la posición 15 tras los primeros giros y tras ingresar a los pits aprovechando el Virtual Safety Car ocasionado por Lance Stroll colocó el duro y se posicionó 18 presionando a Williams, posición de donde abandonó.

Al recordar la partida de la competencia, el integrante de Cadillac dijo que supo aprovechar el caos de la primera vuelta.

Sergio Pérez, Cadillac Racing Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Sí, estaba del lado derecho del desastre y logré ganar algunas posiciones y mantenerlas. Tuve prácticamente el mismo ritmo que Albon durante toda la carrera. Estuve a un segundo o dos de distancia hasta que tuvimos el problema. Así que fue un fin de semana realmente fuerte para el equipo en términos de ritmo”, expresó el mexicano quien recordó que, una vez más, tuvieron problemas con los frenos. “Estábamos al límite con ellos, pero empujamos hasta el límite absoluto y estoy contento con eso”.

Aunque Checo Pérez reconoció que parte del caos fue generado por la naturaleza de la pista indicó que, cuando pedía los tiempos de vuelta le resultaba grato estar cerca de los Williams.

“También es un poco específico de la pista, sabes, el haber podido llegar ahí, maximizar nuestro rendimiento y aprovechar el desastre. Pero tuvimos literalmente el mismo ritmo que Albon durante toda la carrera, así que estoy complacido con eso”.

“Creo que eso es lo más positivo del fin de semana (haber competido con los Williams). Estuvimos con ellos desde la primera vuelta hasta el final. De hecho, creo que fuimos más rápidos que Albon en el segundo stint, así que estoy muy contento, muy contento con eso. Solo tenemos que mantener este impulso y asegurarnos de conseguir la fiabilidad, pero como equipo estoy orgulloso de que hayamos llevado todo al límite”.