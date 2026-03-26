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Fórmula 1 GP de Japón

Checo Pérez responde al comentario de Andretti sobre estar "oxidado"

Mario Andretti señaló que Checo Pérez y Valtteri Bottas estaban "un poco oxidados" al volver a competir en la F1 con Cadillac, pero el mexicano no está de acuerdo.

Federico Faturos Ronald Vording
Edited:
Sergio Pérez, Cadillac Racing

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Sergio Pérez asegura que tanto él como su compañero Valtteri Bottas están rindiendo "a un nivel muy alto" al regresar a la parrilla de la Fórmula 1 con el nuevo equipo Cadillac después de un año de ausencia.

Cadillac eligió a una dupla de pilotos veterana para debutar en la máxima categoría este año como el 11° equipo del campeonato, y está aprovechando la experiencia de Pérez y Bottas para guiar a la escudería.

De todos modos, el inicio no está siendo fácil, tal como se esperaba para un equipo completamente nuevo, pero el Gran Premio de China marcó un hito para Cadillac, ya que sus dos coches llegaron a la meta, a pesar de un incidente entre Pérez y Bottas en la vuelta inicial.

También lee:

Al analizar el comienzo de temporada del equipo, Mario Andretti, director del consejo de Cadillac F1 y campeón mundial de F1 en 1978, dijo que ambos pilotos estaban "un poco oxidados".

"Para ser sincero, creo que los dos están un poco oxidados. Ambos llevan al menos una temporada fuera de la cabina. Con el nuevo paquete y todo lo demás, están siendo muy cautelosos, ya saben, solo para participar, y no complicar las cosas saliendo a la pista y generando más trabajo del necesario", comentó en el podcast Drive to Wynn.

"Pero, por los comentarios iniciales, está claro que creo que nos falta algo de carga aerodinámica, especialmente estabilidad trasera. Eso es lo que no paro de oír de ambos y cosas por el estilo".

Sergio Pérez, Cadillac Racing, el jueves en Suzuka.

Sergio Pérez, Cadillac Racing, el jueves en Suzuka.

Photo by: Lars Baron / Getty Images

Al llegar a Suzuka el jueves para el Gran Premio de Japón, Checo Pérez fue preguntado por Motorsport.com durante su encuentro con los medios sobre cómo calificaba su rendimiento tras los comentarios de la leyenda estadounidense.

"Para ser honesto, creo que hemos estado rindiendo a un nivel muy alto. Especialmente, estaba muy contento con mi fin de semana en Melbourne, mi primera clasificación. Estaba bastante satisfecho con eso".

"En la carrera tuvimos escenarios muy diferentes, sufrimos mucho daño. Así que no ha sido algo realmente sencillo. Shanghái no fue un fin de semana sencillo, tuve mucho daño en la carrera".

"No he tenido un fin de semana completo, por así decirlo, pero creo que en términos de mi desempeño estoy bastante contento. Al regresar, inmediatamente estuve al ritmo en un par de días. Creo que estoy en un buen lugar en lo que respecta a mi conducción", concluyó.

Además:

Sobre los aspectos a mejorar dentro de Cadillac de cara a la cita de este fin de semana en Suzuka, el piloto de Guadalajara considera que el foco debe estar en la fiabilidad del coche.

"Creo que en todas partes. Primero que todo, la confiabilidad. Hemos tenido muchas dificultades, muchos problemas con la bomba de combustible. Hemos tenido muchos problemas con el despliegue".

"No hemos podido realmente sacar el máximo provecho de ellos. Realmente espero que podamos superar todos esos pequeños problemas. Creo que todos estamos aprendiendo con estas nuevas regulaciones", concluyó.

Las fotos del jueves del Gran Premio de Japón

Charles Leclerc, Ferrari; Lando Norris, McLaren; Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Alerón delantero del Mercedes W17

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Aficionados

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Un miembro del equipo Aston Martin F1 posa para una foto con los aficionados

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Mattia Binotto, equipo Audi F1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Alexander Albon, Williams; Carlos Sainz, Williams

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de Fórmula 1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Mercedes W17

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Aficionados

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Lando Norris, McLaren, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Seguidor de Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Carlos Sainz, Williams

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Detalle del ventilador

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de Fórmula 1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Alerón delantero de Oliver Bearman, del equipo Haas F1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Alexander Albon, Williams

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine, Franco Colapinto, Alpine

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Aficionados

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de Fórmula 1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Liam Lawson, Racing Bulls

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Esteban Ocon, equipo Haas F1, Oliver Bearman, equipo Haas F1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team, Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Jenson Button, embajador del equipo Aston Martin de Fórmula 1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Aficionados

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Frederic Vasseur, Ferrari

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Alerón delantero de Gabriel Bortoleto, del equipo Audi F1

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Aficionados

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Esteban Ocon, equipo Haas F1

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Pierre Gasly, Alpine

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Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Alexander Albon, Williams

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Esteban Ocon, equipo Haas F1

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Sergio Pérez, Cadillac Racing

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Charles Leclerc, Ferrari; Lando Norris, McLaren; Max Verstappen, Red Bull Racing

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Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Arvid Lindblad, Racing Bulls

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Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Detalles de «Racing Bulls»

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

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George Russell, Mercedes

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Esteban Ocon, equipo Haas F1

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Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Liam Lawson, Racing Bulls; Peter Bayer, Racing Bulls; Alan Permane, Racing Bulls; Arvid Lindblad, Racing Bulls

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Charles Leclerc, Ferrari; Lando Norris, McLaren; Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
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