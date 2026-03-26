Sergio Pérez tiene un objetivo claro al que Cadillac debe apuntar luego del debut de la nueva escudería en la Fórmula 1.

El equipo del fabricante estadounidense tuvo su estreno en el Gran Premio de Australia, donde Checo Pérez logró llegar a la meta, aunque a tres vueltas del líder, y una semana después compitió en China, cita en la que los dos autos del equipo vieron la bandera a cuadros, esta vez a una vuelta de los punteros.

Al llegar a Suzuka para el Gran Premio de Japón de este fin de semana, Pérez destacó ese logro de Cadillac, pero señaló el siguiente —y mucho más difícil— paso que debe dar la escudería.

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"Creo que China fue muy alentador para todo el equipo al terminar con ambos autos. Ya es un logro bastante importante, considerando que no muchos equipos han podido hacerlo", dijo ante los medios, entre ellos Motorsport.com.

"Así que eso ha sido muy prometedor, pero, por otro lado, también miramos los tiempos de vuelta y podemos ver que necesitamos desarrollar. Desarrollar significa superar en desarrollo a nuestros rivales, lo cual es algo bastante difícil de hacer en la Fórmula 1".

"Pero creo que tenemos una buena estructura, el equipo está en una buena posición, y ojalá cuando empecemos a desarrollarnos podamos dar pasos importantes".

Sergio Pérez, Cadillac Racing Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Cadillac se formó como un equipo completamente nuevo, por lo que todo lo que enfrenta por el momento lo hace por primera vez, mientras se mide con rivales que llevan años en la Fórmula 1. Eso es lo que el mexicano ve como la gran diferencia a la hora de desarrollar el monoplaza durante la temporada.

"Ese es el mayor desafío que enfrenta Cadillac como equipo, porque estos equipos llevan aquí desde hace tiempo. Realmente necesitamos estar en nuestro mejor nivel y ahora es el momento en el que todos tenemos que demostrar que podemos hacerlo como equipo".

Al ser consultado sobre si creía que Cadillac estaba cumpliendo sus objetivos de inicio de año, Pérez respondió: "Creo que por ahora estamos en el objetivo. Aún es temprano, así que estoy contento con dónde estamos actualmente. Pero al mismo tiempo, progresamos mucho de la primera carrera a la segunda y quiero ver lo mismo. Todos queremos ver un gran progreso y queremos empezar a cerrar la brecha ahora mismo".

"Creo que solo el tiempo lo dirá, pero sigo viendo que hay mucho potencial si maximizamos nuestros fines de semana. No creo que hayamos maximizado el fin de semana en Shanghái. Tuvimos muchos problemas allí y creo que si somos capaces de maximizar nuestros fines de semana estaremos en una muy buena posición", concluyó.

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1