Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Fórmula 1 GP de Japón

Checo Pérez señala "el mayor desafío" que enfrenta ahora Cadillac

Checo Pérez apuntó cuál es el mayor desafío que debe afrontar el equipo Cadillac tras sus primeras carreras en la Fórmula 1.

Federico Faturos Ronald Vording
Publicado:
Sergio Pérez, Cadillac Racing

Sergio Perez, Cadillac Racing

Foto de: Lars Baron / Getty Images

Sergio Pérez tiene un objetivo claro al que Cadillac debe apuntar luego del debut de la nueva escudería en la Fórmula 1.

El equipo del fabricante estadounidense tuvo su estreno en el Gran Premio de Australia, donde Checo Pérez logró llegar a la meta, aunque a tres vueltas del líder, y una semana después compitió en China, cita en la que los dos autos del equipo vieron la bandera a cuadros, esta vez a una vuelta de los punteros.

Al llegar a Suzuka para el Gran Premio de Japón de este fin de semana, Pérez destacó ese logro de Cadillac, pero señaló el siguiente —y mucho más difícil— paso que debe dar la escudería.

También lee:

"Creo que China fue muy alentador para todo el equipo al terminar con ambos autos. Ya es un logro bastante importante, considerando que no muchos equipos han podido hacerlo", dijo ante los medios, entre ellos Motorsport.com.

"Así que eso ha sido muy prometedor, pero, por otro lado, también miramos los tiempos de vuelta y podemos ver que necesitamos desarrollar. Desarrollar significa superar en desarrollo a nuestros rivales, lo cual es algo bastante difícil de hacer en la Fórmula 1".

"Pero creo que tenemos una buena estructura, el equipo está en una buena posición, y ojalá cuando empecemos a desarrollarnos podamos dar pasos importantes".

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Cadillac se formó como un equipo completamente nuevo, por lo que todo lo que enfrenta por el momento lo hace por primera vez, mientras se mide con rivales que llevan años en la Fórmula 1. Eso es lo que el mexicano ve como la gran diferencia a la hora de desarrollar el monoplaza durante la temporada.

"Ese es el mayor desafío que enfrenta Cadillac como equipo, porque estos equipos llevan aquí desde hace tiempo. Realmente necesitamos estar en nuestro mejor nivel y ahora es el momento en el que todos tenemos que demostrar que podemos hacerlo como equipo".

Al ser consultado sobre si creía que Cadillac estaba cumpliendo sus objetivos de inicio de año, Pérez respondió: "Creo que por ahora estamos en el objetivo. Aún es temprano, así que estoy contento con dónde estamos actualmente. Pero al mismo tiempo, progresamos mucho de la primera carrera a la segunda y quiero ver lo mismo. Todos queremos ver un gran progreso y queremos empezar a cerrar la brecha ahora mismo".

"Creo que solo el tiempo lo dirá, pero sigo viendo que hay mucho potencial si maximizamos nuestros fines de semana. No creo que hayamos maximizado el fin de semana en Shanghái. Tuvimos muchos problemas allí y creo que si somos capaces de maximizar nuestros fines de semana estaremos en una muy buena posición", concluyó.

Análisis:

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1

Charles Leclerc, Ferrari; Lando Norris, McLaren; Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Alerón delantero del Mercedes W17

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Aficionados

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Un miembro del equipo Aston Martin F1 posa para una foto con los aficionados

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Mattia Binotto, equipo Audi F1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Alexander Albon, Williams; Carlos Sainz, Williams

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de Fórmula 1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Mercedes W17

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Aficionados

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Lando Norris, McLaren, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Seguidor de Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Carlos Sainz, Williams

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Detalle del ventilador

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de Fórmula 1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Alerón delantero de Oliver Bearman, del equipo Haas F1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Alexander Albon, Williams

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine, Franco Colapinto, Alpine

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Aficionados

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de Fórmula 1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Liam Lawson, Racing Bulls

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Esteban Ocon, equipo Haas F1, Oliver Bearman, equipo Haas F1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team, Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Jenson Button, embajador del equipo Aston Martin de Fórmula 1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Aficionados

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Frederic Vasseur, Ferrari

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Alerón delantero de Gabriel Bortoleto, del equipo Audi F1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Aficionados

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Esteban Ocon, equipo Haas F1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Alexander Albon, Williams

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Esteban Ocon, equipo Haas F1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Sergio Pérez, Cadillac Racing

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari; Lando Norris, McLaren; Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Detalles de «Racing Bulls»

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Esteban Ocon, equipo Haas F1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Liam Lawson, Racing Bulls; Peter Bayer, Racing Bulls; Alan Permane, Racing Bulls; Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari; Lando Norris, McLaren; Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Fórmula 1
59

Share Or Save This Story

Artículo previo Esteban Ocon y los "guerreros del teclado" tras el choque a Colapinto en China
Artículo siguiente La activación "en dos fases" del alerón de Mercedes fue una falla, no una ventaja ilegal

Top Comments

More from
Federico Faturos

Franco Colapinto: "Sería un sueño hacer una exhibición en Buenos Aires"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Japón
Franco Colapinto: "Sería un sueño hacer una exhibición en Buenos Aires"

Colapinto no se conforma en Japón: "Queremos pelear por puntos con regularidad"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Japón
Colapinto no se conforma en Japón: "Queremos pelear por puntos con regularidad"

Cómo será el GP de Japón con los nuevos coches de F1, según Alpine

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Japón
Cómo será el GP de Japón con los nuevos coches de F1, según Alpine
More from
Sergio Pérez

Cadillac llega a Suzuka con pequeñas novedades aerodinámicas y retrovisores revisados

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Japón
Cadillac llega a Suzuka con pequeñas novedades aerodinámicas y retrovisores revisados

Mario Andretti da su primera opinión sobre Bottas y Checo Pérez: "Un poco oxidados"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Mario Andretti da su primera opinión sobre Bottas y Checo Pérez: "Un poco oxidados"

Palmer advierte que Cadillac no puede permitir más contactos entre Checo Pérez y Bottas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Palmer advierte que Cadillac no puede permitir más contactos entre Checo Pérez y Bottas
More from
Cadillac

El círculo vicioso de Cadillac: lo que necesita el equipo para dar el siguiente paso en F1

Fórmula 1
Fórmula 1
El círculo vicioso de Cadillac: lo que necesita el equipo para dar el siguiente paso en F1

La pausa de la F1 en abril podría suponer "una pequeña desventaja" para Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Japón
La pausa de la F1 en abril podría suponer "una pequeña desventaja" para Red Bull

La pausa de Cadillac en la F1 en abril será "en realidad bastante benéfica"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
La pausa de Cadillac en la F1 en abril será "en realidad bastante benéfica"

Últimas noticias

Fotos: el jueves del Gran Premio de Japón de F1 en imágenes

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Japón
Fotos: el jueves del Gran Premio de Japón de F1 en imágenes

Hulkenberg descubrió la salida de Wheatley gracias a un mensaje de su madre

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Japón
Hulkenberg descubrió la salida de Wheatley gracias a un mensaje de su madre

Suzuka no pierde su esencia pese a la gestión de la energía, según los pilotos de F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Japón
Suzuka no pierde su esencia pese a la gestión de la energía, según los pilotos de F1

Gasly señala a Japón como clave para definir las chances de Alpine en 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Japón
Gasly señala a Japón como clave para definir las chances de Alpine en 2026