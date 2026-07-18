"Lo intentamos todo": Checo Pérez explica su eliminación en la Q1 del GP de Bélgica

Una vez más Cadillac no logró la Q2 que tanto ha buscado en la sesión de clasificación, pero tanto Sergio Pérez como Valtteri Bottas quedaron fuera en la Q1 aunque con una buena noticia: redujeron la diferencia respecto a los Haas y los Williams cerrando la brecha ante un Esteban Ocon que sigue padeciendo con el coche americano.

Al hablar en la zona de medios luego de la clasificación del Gran Premio de Bélgica, Checo Pérez indicó que la diferencia que tuvieron ante el Haas se va reduciendo pero no pudieron cerrar la brecha más debido a que no encontraron el balance correcto en el despliegue de energía.

“Habría sido genial. Creo que era posible”, dijo Sergio Pérez a los medios internacionales entre los que se encontraba Motorsport.com.

“Desafortunadamente he estado teniendo problemas con el despliegue de energía y fue lo mismo en la clasificación. Perdimos algunas décimas con eso y creo que probablemente sin ese problema habría sido posible. Pero desafortunadamente no fue el caso. Con suerte mañana podremos alcanzarlos”.

El mexicano de Cadillac indicó que, a pesar de haber “intentado cosas diferentes” la situación no mejoró mucho respecto a lo visto el viernes. “Lo intentamos con el ingeniero. Básicamente lo intentamos todo. Ir más lento parece ser la mejor opción, pero no, no había mucho más que pudiéramos haber hecho”.

El día previo el director técnico de Cadillac, Nick Chester, ya había advertido que el sábado se trataría de un juego de despliegue de energía, algo que Pérez afirmó señalando que el trazado de Spa-Francorchamps se está volviendo un reto en la administración de energía.

“Creo que este circuito es realmente difícil. Es el gran tema de conversación. Todo el fin de semana ha sido una lucha masiva con el despliegue de energía y no hemos logrado solucionarlo”.

Sin embargo, Pérez quedó satisfecho con el rendimiento del chasis. “Estamos llegando a ese punto. Estamos progresando. Mañana será importante demostrarlo en la carrera. Ojalá podamos tener una carrera fuerte y un buen ritmo. Eso sería bueno para nosotros”.