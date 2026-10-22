Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Checo Pérez y Bottas lucirán uniformes estilo viejo oeste en Austin

Siguiendo la decoración especial de los coches de Cadillac en el GP de los Estados Unidos, los dos pilotos portarán uniformes con un diseño destacado.

Luis Ramírez

Publicado: 22 oct 2026, 17:59

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Cadillac quiere reflejar su cultura americana y además de la decoración especial en el MAC-26, tanto Sergio Pérez como Valtteri Bottas lucirán un estilo similar al de las prendas tradicionales del viejo oeste americano, complementando la identidad visual con la que la escudería competirá este fin de semana.

En días pasados, la escudería de General Motors presentó una imagen diferente para la segunda carrera de casa. El diseño del monoplaza resalta por simular un acabado bordado directamente sobre la carrocería, tomando como inspiración las costuras de la mezclilla, las camisas vaqueras vintage y los grabados artesanales en piel.

Este proyecto especial se desarrolló en pocas semanas gracias a una colaboración transatlántica entre el estudio de diseño de General Motors en Míchigan y la sede técnica del equipo en el Reino Unido.

Vincent Traina, gerente de diseño en GM y originario de Dallas, trabajó junto a Jamie Thresher, artista de visualización CGI, para adaptar cada detalle estilístico a las exigencias aerodinámicas del monoplaza. El diseño debía acentuar zonas específicas del coche permitidas por los ingenieros sin comprometer el flujo de aire a más de 300 km/h. La paleta de colores se mantuvo limpia y sofisticada para reflejar el lenguaje de lujo característico de Cadillac.

Ahora, a través de un video de redes sociales, Cadillac mostró el estilo de los uniformes de Bottas y Checo Pérez.

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El auto incluye diversos detalles ocultos que celebran el Estado de la Estrella Solitaria y la sede de la carrera. Entre los elementos gráficos figuran una representación del skyline de la ciudad de Austin, el trazado del Circuito de Las Américas (COTA), 50 estrellas en referencia a los Estados Unidos, cactos texanos y una herradura apuntando hacia arriba como símbolo de buena suerte.

Esta es la tercera decoración especial que Cadillac presenta en la temporada 2026, tras mostrar conceptos temáticos en los Grandes Premios de Miami y Gran Bretaña.

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