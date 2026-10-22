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Checo Pérez y la prueba mental de correr en México sin posibilidad de podio: "Es duro...pero lo he ganado todo"

En entrevista con Motorsport.com, Sergio Pérez admite que el GP de la Ciudad de México 2026 será distinto al no poder pelear por el podio, pero no todo se trata de éxito personal: "cuando entiendes que eres parte de algo mucho más grande que un trofeo, ahí es cuando te das cuenta de que tiene mucho valor"

Luis Ramírez

Publicado: 22 oct 2026, 11:05

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Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Andrea Diodato / NurPhoto via Getty Images

La presencia de Sergio Pérez en la Fórmula 1 desde la temporada 2011 con Sauber impulso el regreso de la máxima categoría a México en el 2015. Desde ese momento, el ahora integrante de Sauber sabe que cada año tiene una cita especial ya que, es uno de los afortunados pilotos de la parrilla que puede competir en casa. Para el 2026 habrá un doble festejo: su regreso a la F1 y su carrera número 300.

A diferencia de las ocasiones anteriores en que Checo Pérez llegaba al Autódromo Hermanos Rodríguez con la posibilidad de pelear con la victoria en su era en Red Bull, consiguiendo podios en México, la realidad es ahora muy distinta siendo parte de Cadillac donde, en su primer año, sabe que la carrera en la Ciudad de México será complicada dadas las exigencias técnicas que el trazado pone sobre los coches.

Sin la posibilidad inmediata de disputar los puestos de vanguardia o los puntos de manera constante, el mexicano asume este compromiso con madurez mental y una visión a largo plazo.

Al reflexionar sobre cómo abordar el fin de semana de su carrera 300 en la F1 frente a su público, Pérez reconoce abiertamente en una entrevista exclusiva con Motorsport.com que el contexto ha cambiado, pero destaca el respaldo incondicional que ha recibido por parte de los aficionados mexicanos en esta nueva etapa de su carrera, incluso cuando los resultados no se están dando.

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Sí, bueno, yo creo que es una nueva realidad, ¿no? Y al final me encantaría darles mucho más a la afición porque se merecen todo, pero bueno, será algo que estamos juntos en esto”, dijo Pérez en una entrevista vía Zoom.

“La verdad, la afición conmigo ha estado increíble desde que estoy en Cadillac; han estado conmigo desde el día uno hasta ahorita sin ningún resultado, y bueno, son parte de esto."

Para 'Checo', el apoyo del público fue la pieza angular que motivó su retorno a las pistas tras su salida de Red Bull. Por ello, el significado de correr en casa en esta fase de su trayectoria trasciende las estadísticas o la posición en la que cruce la meta.

"Ellos han sido una parte fundamental de que haya regresado a la Fórmula 1 y tengo un compromiso muy importante con ellos. Creo que esta última fase de mi carrera va mucho más allá de resultados, de trofeos. Lo que quiero dejar es una huella mucho más importante más allá de trofeos; es una historia de que nunca nos dimos por vencidos, que fuimos una gran afición y que dejamos una gran huella en el deporte. Y creo que estos últimos años es lo que quiero conseguir como país que han estado siempre conmigo."

La gestión mental ante un auto en desarrollo

A lo largo de sus más de 15 años en la F1, Sergio Pérez se consolidó como un especialista en maximizar el rendimiento de monoplazas de media tabla para llevarlos al podio o a la victoria —como lo demostró en sus etapas con Sauber, Force India y Racing Point—. Sin embargo, Cadillac es un equipo nuevo donde ha tenido que descubrir un nuevo ritmo, sin puntos, una situación que lo ha llevado a tener que trabajar en la parte mental para encauzar la frustración y mantener motivado a su grupo de trabajo.

"Es duro, ¿no? Porque como piloto buscas ganar y esa es tu motivación siempre. Pero cuando entiendes el proyecto, cuando entiendes que eres parte de algo mucho más grande que un trofeo, ahí es cuando te das cuenta de que tiene mucho valor, mucho peso lo que estás haciendo."

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Photo by: Joe Portlock / Getty Images

El tapatío enfatiza que haber alcanzado prácticamente todos sus objetivos personales en la máxima categoría le permite enfocar su energía en la construcción del legado de la marca estadounidense.

"Al final he sido muy afortunado de tener la carrera que he tenido. Prácticamente lo he ganado, fuera del campeonato del mundo, lo he ganado todo. Me encantaría que mi último proyecto sea muy exitoso y que pueda llevar a Cadillac a ser uno de los equipos más importantes de la Fórmula 1."

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