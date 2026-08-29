Checo Pérez admite "conversaciones" con otros equipos de F1, pero que nunca pensó en dejar Cadillac
Los rumores de conversaciones con Williams terminaron cuando Carlos Sainz amplió su acuerdo con el equipo de Grove.
Sergio Pérez reveló que su equipo de gestión había mantenido conversaciones con otros equipos de Fórmula 1 sobre un posible cambio en 2027, pero quiere seguir formando parte de Cadillac para ayudar a impulsar al equipo.
Se había rumoreado que el equipo de gestión de Checo Pérez había estado en conversaciones con Williams sobre un asiento, en caso de que Carlos Sainz hubiera optado por dejar el equipo. Sainz luego firmó una extensión multianual con el equipo de Grove, cerrando esa posible vía.
Pérez también ha sido vinculado con equipos como Alpine, pero el equipo seguirá con Franco Colapinto para 2027, ya que las actuaciones del argentino han mejorado a lo largo de su primer año completo en el equipo de Enstone.
En cualquier caso, el piloto mexicano dijo en el podcast Beyond the Grid de Fórmula 1 que está plenamente comprometido con el proyecto Cadillac y quiere seguir ayudando al crecimiento de la escudería estadounidense más allá de su temporada de debut.
"Para mí, nada ha cambiado", dijo. "Por supuesto, hemos tenido conversaciones con otros equipos y aquí y allá, algunos equipos han estado llamando y demás, pero para mí, nada ha cambiado.
"Veo esto como mi proyecto y quiero formar parte de Cadillac. Realmente creo [en ello].
"No creo que este sea un proyecto de un año. Creo que este es un proyecto a largo plazo del que quiero formar parte. Obviamente, habrá algunas conversaciones, pero aquí es donde quiero estar y nada ha cambiado por mi parte".
Sergio Pérez, Cadillac Racing
Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Checo Pérez añadió que deseaba ver mejorar al equipo y estaba interesado en el impacto del nuevo director de equipo Marcin Budkowski en el equipo. Budkowski sustituyó a Graeme Lowdon, ya que el de británico fue despedido por Cadillac durante el parón veraniego.
Al hablar de lo que Cadillac necesitaba hacer para mejorar, Pérez explicó que no se trataba simplemente de una búsqueda relacionada con el rendimiento, sino de cómo trabaja el equipo a nivel operativo para dominar las paradas en boxes, la estrategia y otros aspectos establecidos por el equipo de pista.
"Quiero ver más progreso. Reducir la brecha con los equipos que están por delante de nosotros", dijo. "No sé quién está por delante en este momento, no sé si es Williams, Aston parece haberse convertido en parte [de la zona media] y poder mezclarnos más con ellos en las carreras.
"Poder cerrar esa brecha solo nos permitirá empezar el próximo año en una forma mucho mejor. Y eso es algo que quiero ver. Obviamente, tengo ganas de trabajar con Marcin y ver su liderazgo.
"Creo que hay mucho margen de mejora. No solo en rendimiento, sino operativamente, paradas en boxes, estrategia, neumáticos.
"Todavía hay muchísimo: solo hemos disputado la 11ª carrera de nuestra historia (habló antes del GP de Países Bajos). Así que hay muchas cosas. Pero quiero ver mucho más progreso. Cerrar la brecha y entonces creo que eso nos dará un impulso enorme para empezar el próximo año."
Watch: El detrás de escena de Cadillac en Zandvoort
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