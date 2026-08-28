Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Fórmula 1

Checo Pérez intenta convencer a personal del paddock para unirse al equipo Cadillac en F1

Checo Pérez reveló cómo utiliza su trayectoria en F1 para sugerir y atraer talento del paddock al proyecto Cadillac.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Publicado:
Sergio Perez, Cadillac

Sergio Perez, Cadillac

Foto de: Eric Le Galliot

Cuando Cadillac se armó para competir como el equipo 11 de la parrilla de la Fórmula 1 tuvo que recurrir a personal que estaba disponible para poder completar la titánica misión de estar listos en un año, esto en un mercado donde no solo los pilotos son codiciados sino también los ingenieros, un punto donde el equipo americano quiere apuntalar en las próximas campañas.

En este escenario, Sergio Pérez ha asumido un rol activo para favorecer el crecimiento de la estructura de Cadillac, aprovechando su amplia trayectoria tras su paso por equipos como Sauber, McLaren, Force India/Racing Point y Red Bull y gracias a las relaciones que ha construido con los años admite que ha coqueteado con algunas personas para insinuarles que un cambio a Cadillac sería un paso positivo.

Durante su participación en el podcast oficial Beyond the Grid, Pérez explicó que, si bien no cuenta con la facultad ejecutiva para formalizar contrataciones, sí ha buscado influir de forma constante en la búsqueda de talentos.

Las palabras de Checo Pérez sobre el reclutamiento de personal para Cadillac

Para Sergio Pérez está claro que el proyecto de Cadillac es atractivo y por ello, cada que tiene oportunidad, insinúa con gente que considera que podría aportar valor al equipo que debería pensar en ellos.

"Obviamente conozco a mucha buena gente allá afuera, he estado en este paddock durante mucho tiempo. He estado tratando de convencer a algunas personas, por supuesto, pero al final del día también tienes que conocer tu posición. Y yo no soy el que toma esas decisiones sobre a quién traigo y a quién contrato. No es mi papel”, dijo Pérez en el podcast.  

“Pero obviamente trato de influir y trato de decirle al equipo: creo que este tipo sería bueno si viene, y así sucesivamente. Y todo lo que puedo ver es que el interés por Cadillac en el paddock está aumentando cada vez más. Y eso es algo bueno de tener como equipo de Fórmula 1", finalizó.

Más de la F1 :

Share Or Save This Story

Artículo previo Ferrari estrenará su motor mejorado en Monza en busca de una victoria clave en la F1 2026

Top Comments
More from
Luis Ramírez

Las claves para la renovación de Franco Colapinto en Alpine

Fórmula 1
Fórmula 1
Las claves para la renovación de Franco Colapinto en Alpine

Checo Pérez habla sobre el tiempo que le resta en F1: "Obviamente, no me queda mucho"

Fórmula 1
Fórmula 1
Checo Pérez habla sobre el tiempo que le resta en F1: "Obviamente, no me queda mucho"

Checo Pérez y su puesto 15 en Zandvoort: "Tomamos la decisión correcta al salir de pits"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Países Bajos
Checo Pérez y su puesto 15 en Zandvoort: "Tomamos la decisión correcta al salir de pits"
More from
Sergio Pérez

Checo Pérez reconoce su decepción con la primera temporada de Cadillac en la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Países Bajos
Checo Pérez reconoce su decepción con la primera temporada de Cadillac en la F1

Checo Pérez sale desde el pitlane en el GP de Países Bajos de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Países Bajos
Checo Pérez sale desde el pitlane en el GP de Países Bajos de F1

Checo Pérez admite que dieron un paso "atrás" en la clasificación de Zandvoort

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Países Bajos
Checo Pérez admite que dieron un paso "atrás" en la clasificación de Zandvoort
More from
Cadillac

Por qué Verstappen, Hamilton y otros pilotos fueron investigados y no sancionados tras la sprint de Zandvoort

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Países Bajos
Por qué Verstappen, Hamilton y otros pilotos fueron investigados y no sancionados tras la sprint de Zandvoort

Steiner aconseja a Cadillac a abandonar el desarrollo del monoplaza 2026 y centrarse en el 2027

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Países Bajos
Steiner aconseja a Cadillac a abandonar el desarrollo del monoplaza 2026 y centrarse en el 2027

Checo Pérez confía en remontar en la sprint del GP de Países Bajos tras un viernes complicado

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Países Bajos
Checo Pérez confía en remontar en la sprint del GP de Países Bajos tras un viernes complicado

Últimas noticias

La sentencia de Vowles tras la colisión entre Sainz y Albon en Zandvoort

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Países Bajos
La sentencia de Vowles tras la colisión entre Sainz y Albon en Zandvoort

Rally de Paraguay: Hayden Paddon lidera tras una mañana brutal obliga a varios abandonos

WRC
WRC WRC
Rally del Paraguay
Rally de Paraguay: Hayden Paddon lidera tras una mañana brutal obliga a varios abandonos

Checo Pérez intenta convencer a personal del paddock para unirse al equipo Cadillac en F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Checo Pérez intenta convencer a personal del paddock para unirse al equipo Cadillac en F1

Bezzecchi cree que Marc Márquez "escondió" su verdadero ritmo en los entrenamientos de Aragón

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Aragón
Bezzecchi cree que Marc Márquez "escondió" su verdadero ritmo en los entrenamientos de Aragón