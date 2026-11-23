Fórmula 1 Las Vegas GP

Ferrari cree que ninguna norma escrita evitará choques si falta respeto entre Hamilton y Leclerc

El jefe de equipo de Ferrari Frederic Vasseur insiste en que es principalmente una cuestión de respeto. El hecho de que las cosas volvieran a salir mal después del choque en México lo ha dejado "más frustrado de lo que puedes imaginar"

Ronald Vording

Publicado: 23 nov 2026, 14:39

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

La sesión de prensa posterior a la carrera con Frederic Vasseur fue, en varios aspectos, casi una copia exacta de la conversación en Ciudad de México.

En ambas ocasiones, la charla con la prensa escrita tuvo lugar en una sala pequeña, casi acogedora, en la parte trasera del área de hospitality de Ferrari, en parte porque los equipos de Fórmula 1 no pueden contar con las unidades de hospitality utilizadas durante la parte europea de la temporada cuando viajan a carreras fuera de Europa.

Al igual que en México, hubo un considerable interés mediático, y al igual que en el Autódromo Hermanos Rodríguez, un tema dominó la conversación: el choque entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Antes de que llegara Vasseur, mientras el jefe de prensa intentaba crear un poco más de espacio, un colega comentó que la sala tenía un ambiente bastante relajante. El jefe de prensa se rió: "Bueno, también es una noche muy relajante para nosotros…"

Era, por supuesto, sarcasmo. Esta vez, la colisión entre los dos coches rojos no le había costado a Ferrari un posible doblete, a diferencia de México, pero eso no hizo nada para aliviar la frustración de Vasseur.

"Sinceramente, no pueden imaginar la frustración que siento, pero es aún más importante para todos los chicos que están en casa", dijo el director del equipo Ferrari.

Aparte de la palabra 'frustración', otra palabra que surgió durante la sesión fue 'impotente'. Tras el choque en México, se mantuvieron conversaciones constructivas en Sao Paulo, y todas las partes dijeron posteriormente que esas charlas habían sido muy productivas y que los límites habían quedado establecidos.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

El mensaje central era que los intereses de un piloto nunca deben prevalecer sobre los de 2.000 miembros del equipo en Maranello, y que los pilotos nunca deben defraudar a esos miembros del equipo y a los patrocinadores con acciones que perjudiquen al equipo.

Cuando Motorsport.com preguntó si, en cierto sentido, Vasseur se sentía impotente, dado que había comunicado claramente ese mensaje pero aun así había resultado insuficiente una vez que bajaron las viseras, el director del equipo Ferrari respondió: "Es una buena observación…

"Y por eso quiero volver a tener una conversación mañana, también para intentar digerir la situación", dijo Vasseur el sábado por la noche.

"Creo que no es el lugar adecuado para discutirlo con ellos dos minutos después de la carrera. Vi a Charles un poco decaído y le dije lo que tenía que decirle. Tengo que hablar del resto con él mañana".

Vasseur dejó claro de inmediato por la radio del equipo que quería ver a Leclerc antes de que el monegasco hiciera cualquier otra cosa —como hablar con los medios—, pero cuando Motorsport.com le preguntó, quedó claro que lo ocurrido el sábado por la noche no había sido tanto una conversación.

"No, no fue una conversación, hablé yo. Creo que se disculpó; lo entendió, pero el resultado está ahí. Cometes un error. Puedes decir: error mío, lo siento, pero aun así cometiste un error".

Por tanto, las conversaciones más sustanciales tendrán lugar esta semana, aunque sigue en pie la pregunta de qué ayudará y qué se necesita para evitar que se repita la misma situación, especialmente si Ferrari quiere luchar por el título en 2027.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

La respuesta más obvia parecerían ser normas de actuación o directrices estrictas, pero Vasseur dejó claro que, en su opinión, poner las cosas por escrito tampoco garantizaría necesariamente el éxito.

"Sinceramente, no es una cuestión de reglas. No es una cuestión de reglas. ¿Qué puedes hacer de forma diferente, aparte de tener que respetar a tus compañeros de equipo?"

Según Vasseur, en última instancia todo se reduce a ese último punto: mostrar respeto por tu compañero de equipo independientemente de la situación.

El francés dejó claro que esto debe ser una mentalidad que se mantenga en cada situación, en lugar de simplemente una hoja de papel con reglas. En su opinión, es imposible idear una regla para cada escenario, y las reglas tampoco habrían evitado lo ocurrido en Las Vegas.

"Creo que la carrera de hoy, nadie escribiría un escenario así. Nadie puede imaginar una carrera así. Simplemente tienen que actuar de manera profesional".

En ambos casos, podría argumentarse que el trazado de la pista desempeñó al menos un papel menor. Leclerc dijo en México que la secuencia inicial de curvas fomentaba ese tipo de batallas, mientras que el rebufo en Las Vegas era tan potente que los pilotos casi se veían obligados a adelantarse unos a otros en las rectas.

Son argumentos válidos, pero Vasseur no estaba dispuesto a aceptarlos como circunstancias atenuantes, especialmente porque otros compañeros de equipo habían logrado evitar problemas.

Lee también:

"No puedes congelar la posición en este tipo de carrera, porque estás en el rebufo. Si reduces la velocidad, el tipo que viene detrás te adelanta. Pero todos los demás equipos pudieron adelantarse entre ellos 20 veces durante la carrera. Antonelli y Russell, Norris y Piastri, incluso Isack adelantó a Max".

Precisamente por eso Vasseur aún no estaba convencido el sábado por la noche de que las reglas escritas fueran la solución. Queda por ver cómo evoluciona esa postura en los próximos días, pero en Vegas el director del equipo siguió haciendo hincapié en el respeto por encima de todo.

La sensación de impotencia que rodea toda la situación, sin embargo, es que el mismo mensaje se transmitió en Sao Paulo, solo para que la historia se repitiera apenas dos semanas después…

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Steiner advierte a George Russell: No "provoques al oso" Max Verstappen

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Ronald Vording





Verstappen confía en la F1, aunque preferiría no viajar a Oriente Medio



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 h



Verstappen confía en la F1, aunque preferiría no viajar a Oriente Medio





Verstappen sigue su enfrentamiento con Russell y califica su 2026 como un "completo desastre"



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



23 h



Verstappen sigue su enfrentamiento con Russell y califica su 2026 como un "completo desastre"





El aspecto en el que Max Verstappen "superó en astucia" a Mercedes y dejó sin palabras a Red Bull



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 d



El aspecto en el que Max Verstappen "superó en astucia" a Mercedes y dejó sin palabras a Red Bull

More from

Lewis Hamilton





Leclerc: Ferrari debe encontrar una solución a la rivalidad "inaceptable" tras el choque con Hamilton



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



23 h



Leclerc: Ferrari debe encontrar una solución a la rivalidad "inaceptable" tras el choque con Hamilton





Vasseur, furioso con el último choque "poco profesional" en Ferrari: "Es el mismo discurso que en México"



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 d



Vasseur, furioso con el último choque "poco profesional" en Ferrari: "Es el mismo discurso que en México"





Lewis Hamilton: La mentalidad de Charles Leclerc nos costó muchos puntos en Las Vegas



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 d



Lewis Hamilton: La mentalidad de Charles Leclerc nos costó muchos puntos en Las Vegas

More from

Ferrari





¿Quién durmió peor anoche tras el GP de Las Vegas? Charles Leclerc



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 h



¿Quién durmió peor anoche tras el GP de Las Vegas? Charles Leclerc





Leclerc acepta la sanción tras tocar a Hamilton en Las Vegas, aunque revisará el incidente



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 d



Leclerc acepta la sanción tras tocar a Hamilton en Las Vegas, aunque revisará el incidente





Lewis Hamilton revela daños en su Ferrari tras la eliminación en la Q2 de Las Vegas



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



2 d



Lewis Hamilton revela daños en su Ferrari tras la eliminación en la Q2 de Las Vegas

Últimas noticias





Ferrari cree que ninguna norma escrita evitará choques si falta respeto entre Hamilton y Leclerc



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



8 min



Ferrari cree que ninguna norma escrita evitará choques si falta respeto entre Hamilton y Leclerc





Verstappen confía en la F1, aunque preferiría no viajar a Oriente Medio



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



1 h



Verstappen confía en la F1, aunque preferiría no viajar a Oriente Medio





Quién durmió mejor tras el GP de Las Vegas 2026: Max Verstappen



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



1 h



Quién durmió mejor tras el GP de Las Vegas 2026: Max Verstappen





¿Quién durmió peor anoche tras el GP de Las Vegas? Charles Leclerc



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



1 h



¿Quién durmió peor anoche tras el GP de Las Vegas? Charles Leclerc

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete