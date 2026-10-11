Charles Leclerc cree que Ferrari necesita mejoras tras el GP de Singapur

La Scuderia Ferrari llevó a Red Bull al límite absoluto el sábado en la clasificación y al comienzo de la carrera este domingo bajo las luces de Marina Bay, pero Charles Leclerc finalmente tuvo que conformarse con el segundo lugar en el Gran Premio de Singapur 2026.

Después de largar desde la primera fila junto al poleman Max Verstappen, Leclerc ejerció una presión constante durante la primera parte de la carrera. Sin embargo, la alta degradación de los neumáticos y una estrategia de boxes agresiva y divergente bajo un virtual safety car a mitad de carrera hicieron que el piloto monegasco se quedara sin goma en las vueltas finales, cruzando la meta a siete segundos de su rival de Red Bull

La apuesta agresiva con el Virtual Safety Car

En diálogo con Jenson Button inmediatamente después de bajarse del cockpit, Leclerc explicó cómo una fase inicial prometedora terminó convirtiéndose en una complicada gestión de neumáticos.

"Sí, fuimos bastante fuertes al comienzo de la carrera, luego empezamos a degradar un poco más en el primer stint, pero después hicimos una estrategia ligeramente diferente a la de Max con el coche de seguridad virtual", explicó Leclerc.

En lugar de acomodarse en un ritmo detrás de Verstappen cuando volvió la bandera vede, Leclerc se jugó todo al atacar de inmediato, con la esperanza de que la posición en pista o una diferencia temprana para el undercut obligaran al Red Bull a cometer un error.

"Creí en ello hasta el final, pero empujé mucho al comienzo de ese último stint y luego degradé un poco más que los demás", admitió Leclerc. "Pero sí, lo di todo y no me arrepiento de nada. No creo que hubiera mucho más por hacer hoy, aparte de quizás ser un poco más agresivo en la largada. Así son las cosas".

Ferrari todavía persigue la referencia de Red Bull

Terminar con Leclerc cómodamente por delante de ambos Mercedes y de McLaren es positivo pera Ferrari, pero el monegasco se apresuró a moderar las expectativas.

Button le preguntó si aún sentía que a Ferrari le faltaba rendimiento tras lo hecho en Marina Bay respecto a los fines de semana anteiores, el monegasco ofreció una sincera dosis de realidad.

"Sí, sigo pensando lo mismo. Sin embargo, es cierto que incorporamos algunas piezas nuevas pequeñas al coche, que quizás nos ayudaron a dar otro paso adelante. Pero no es suficiente".

"Seguiremos trabajando hasta el final y todavía tenemos que incorporar algunas novedades más al coche para estar a su nivel. Pero creo que hoy tuvimos un buen ritmo en general".

Con seis rondas restantes en la campaña 2026 y el Circuit of the Americas como próxima cita, los pequeños retoques aerodinámicos de Ferrari demostraron que pueden pelear en trazados urbanos de baja velocidad. Sin embargo, como dejó muy claro Leclerc, Maranello necesitará más si espera sumar alguna victoria hasta el final de la temporada.