Charles Leclerc explica su vida en los negocios fuera de la F1

Charles Leclerc cree que ampliar su cartera de proyectos empresariales le está ayudando a convertirse en un piloto de Formula 1 "más abierto de mente", pero insiste en que su objetivo de convertirse en campeón del mundo sigue siendo su prioridad absoluta.

Aunque muchos pilotos esperan hasta la retirada para explorar intereses empresariales, el piloto de Ferrari ha empezado activamente a crear negocios e invertir en empresas fuera del automovilismo durante su carrera deportiva.

A pesar de los compromisos añadidos, Leclerc tiene claro que sus proyectos fuera de la pista no comprometen su enfoque en la F1.

"El 99% de mi tiempo está dedicado a las carreras", dijo Leclerc durante una entrevista con Eight Sleep, que es una marca de tecnología del sueño en la que ha invertido. "Estoy intentando ser el mejor piloto posible, pensando en las carreras, intentando asegurarme de que el rendimiento en pista sea el mejor.

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"Las carreras son, y seguirán siendo, la principal prioridad hasta el final de mi carrera."

Más tarde añadió: "Mi única ambición ahora es, obviamente, ser campeón del mundo. Esto es todo lo que siempre he soñado, y esto es todo por lo que siempre he trabajado."

Cuando se le preguntó sobre la motivación detrás de sus intereses empresariales, el piloto monegasco explicó: "Principalmente porque me encanta la creatividad y crear algo a partir de mi visión es algo que disfruto especialmente, pero también porque me encanta trabajar con la gente.

"Y como decía antes, hablar con la gente e intentar sacar lo mejor de las personas es realmente algo que también me apasiona. Y formar un equipo y que todos trabajemos hacia la misma misión y convertir una visión en realidad es algo que disfruto mucho.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

"Y eso en realidad también es muy similar a mi deporte, porque todos estamos trabajando hacia el mismo objetivo. Y ver a tanta gente junta empujando en la misma dirección y tan apasionada por hacer que funcione es algo hermoso de ver."

Leclerc atribuyó a su infancia en pistas de karting y al trabajo con adultos su capacidad para construir relaciones con las personas.

"Creo que es la relación con la gente en general, entender a las personas y asegurarse de que estén en el mejor entorno para que puedan hacer su trabajo lo mejor posible es supergenial", dijo. "Empecé en el karting cuando tenía tres años y medio, así que era un niño. Y al crecer con mi deporte, siempre creces con adultos alrededor porque tenía un mecánico que se ocupaba de mi kart cuando yo conducía.

"Y siempre existe esta relación con la gente en la que os necesitáis mutuamente para rendir bien en pista. Y así, al crecer, aprendí a tratar con la gente, a entender a las personas, a hablar con ellas, a ser sensible a lo que sentían y a asegurarme de usar las palabras adecuadas en el momento adecuado para garantizar que todos empujemos en la dirección correcta.

"Ahora trabajas con cada vez más y más y más gente, y entonces aprendes otras cosas como estructura, mentalidad y motivación. Y empecé a competir porque me encantaban las carreras ante todo, y conducir. Me sorprendió mucho al crecer que en realidad también disfrutara todo el trasfondo y las relaciones reales con la gente, que es algo que también disfruto mucho."

El piloto de 28 años añadió que trabajar con personas en un entorno empresarial le ha hecho más "abierto de mente".

"Trabajar en un negocio, en un entorno diferente, conocer a personas diferentes que tienen pasiones distintas. Y creo que eso te abre la mente. Así que sí, claramente me ha convertido en una persona más abierta de mente y eso siempre ayuda."