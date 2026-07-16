Cadillac se muestra más ambicioso: "Queremos estar en la Q2 de forma habitual"
De cara al Gran Premio de Bélgica, Cadillac se muestra muy ambicioso y aspira a participar de forma habitual en la Q2
De cara al Gran Premio de Bélgica, el piloto finlandés Valtteri Bottas, integrante del equipo Cadillac, se mostró muy combativo. "Este año queremos estar presentes de forma habitual en la Q2", afirmó el jueves el piloto de 36 años.
"Eso estaría bien, y parece que cada vez estamos más cerca [de ese objetivo]. Creo que es solo cuestión de tiempo que eso suceda".
Hasta ahora, la escudería no ha logrado clasificarse ni una sola vez para la Q2. Para ello, sería necesario quedar, como mínimo, en el puesto 16 en la Q1. El mejor resultado hasta la fecha lo consiguió Sergio Pérez, con un 17.º puesto en la Q1 de Canadá. En el Campeonato del Mundo de Constructores ocupan la última posición sin un solo punto.
¿En qué situación se encuentra Cadillac a punto de llegar al ecuador de la temporada?
A la pregunta de Motorsport.com sobre si este año están rindiendo mejor de lo que se esperaba inicialmente, Bottas responde: "Estamos más o menos donde esperábamos estar".
"Sabía", afirma Bottas, "que iba a ser difícil, pero lo bueno es que también vemos pequeños avances en el ritmo. Sin embargo, uno de los principales aspectos en los que debemos seguir trabajando es el ritmo en carrera".
Aquí, Bottas destaca que el rendimiento en carrera es aún un poco inferior al de la clasificación. El diez veces ganador de Grandes Premios atribuye esto al sobrecalentamiento de los neumáticos. "También tiene que ver con la refrigeración de los frenos, la de las llantas y todo ese tipo de cosas".
"Pero", según la promesa del piloto de Cadillac a Motorsport.com, "para eso llegarán [las mejoras]".
¿Qué mejora va a introducir Cadillac?
Sergio Pérez abordó precisamente estas mejoras antes del Gran Premio de Bélgica. Las modificaciones en el alerón delantero deberían ayudar al equipo a reducir la diferencia con la competencia. "Tenemos que encontrar ese medio segundo para poder competir de verdad", afirma el mexicano.
"De momento estamos un poco lejos. Y, por supuesto, queremos encontrar [esa media de segundo] lo antes posible, sobre todo si Aston mejora su ritmo en Hungría".
Según Pérez, el alerón delantero es solo un pequeño paso en este camino. El piloto de Cadillac reconoce que, hasta ahora, no todas las mejoras han dado los resultados que el equipo quizá hubiera deseado.
"Sinceramente, estamos un poco más rezagados de lo que pensábamos en un principio", afirma Pérez. "Tenía la esperanza de que avanzáramos mucho, y lo hemos conseguido".
"Por supuesto, los pilotos somos impacientes. Al formar parte de un equipo nuevo, de un proyecto nuevo, uno se enfrenta a muchos retos diferentes. Aunque estemos un poco rezagados, creo que, si conseguimos ponerlo todo en orden e incorporamos algunas mejoras buenas, de repente podremos estar en la lucha, y eso sería fantástico para nuestro primer año".
"Todo depende de lo que pase en las próximas cinco o seis carreras", explica Checo Pérez. Sin embargo, el piloto de Cadillac no considera realista sumar puntos para el Mundial este año. "De momento, la diferencia es demasiado grande".
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