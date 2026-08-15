Bortoleto aclara que estará con Audi en F1 en 2027 y "los años siguientes"

Gabriel Bortoleto espera permanecer en Audi a largo plazo, afirmando que tiene un acuerdo con la escudería suizo-alemana de Fórmula 1 para cubrir las próximas temporadas.

El brasileño se unió al equipo en 2025 para su última temporada como Sauber y sumó 19 puntos en su año de debut, y a lo largo de 2026 ha anotado 10 de los 12 puntos de Audi. Tal como están las cosas, ocupa el 14º puesto en el campeonato, a ocho puntos de Oliver Bearman, de Haas.

Su Gran Premio de Bélgica fue posiblemente el punto más alto de la temporada hasta ahora, después de clasificarse noveno en un circuito donde Audi esperaba sufrir, dada su desventaja de potencia frente a los otros fabricantes de motores. Tras salir octavo gracias a la penalización en parrilla de Lando Norris, Bortoleto mantuvo su posición y contuvo una carga tardía de Arvid Lindblad para asegurar cuatro puntos.

Con Audi atravesando una temporada de aprendizaje mientras se adapta a la vida como equipo fabricante de F1, Bortoleto dice que mantiene la fe en las ambiciones a largo plazo del equipo. En declaraciones a Motorsport.com, el paulista dice que sigue vinculado al equipo durante los próximos años.

"Hasta donde puedo decir, porque es algo confidencial, digamos que no hay cláusulas. Tengo un contrato a largo plazo con Audi. Ya lo he dicho: estaré con Audi el año que viene, y no solo el año que viene, sino también los años siguientes", dijo Bortoleto.

"La intención, y siempre lo he dicho desde el principio, es que este es un proyecto a largo plazo. Mattia [Binotto] siempre habla de 2030. Así que digámoslo de esa manera. Es un proyecto en el que realmente creemos. Yo creí en él cuando me uní a ellos, ellos creen en mi potencial, y eso es lo que puedo decir. Es algo a largo plazo.

"Estoy muy ilusionado. Este año fue el primer paso, construir un coche nuevo y un motor nuevo. El año que viene será otro paso, y entonces podremos empezar a poner las cosas en práctica."

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Bortoleto admitió que no estaba del todo claro si su compañero de equipo Nico Hulkenberg también tenía contrato para el año que viene, pero quiso subrayar que disfruta enormemente trabajando con el veterano piloto alemán.

Los dos han desarrollado una buena relación de trabajo, y Bortoleto ha demostrado durante los últimos 18 meses que puede igualar en ritmo a su experimentado compañero de equipo.

"Puedo decir que mi asiento está asegurado. No voy a hablar de los contratos de otras personas, pero realmente disfruto trabajando con Nico [Hülkenberg]", añadió.

"Eso es algo que quiero decir y dejar muy claro. Es un tipo que me gusta mucho. Es rápido, experimentado y aporta muchas cosas positivas al equipo, y veremos qué depara el futuro.

"Pero estoy contento. Creo en mí mismo y creo en mi potencial."

Bortoleto, "totalmente diferente" tras su temporada de debut

Hablando sobre su propio desarrollo, Bortoleto consideró que había crecido significativamente como piloto desde que debutó la temporada pasada. Tras ganar el título de Fórmula 2 de 2024 en su año debut en la serie, Bortoleto era muy solicitado, y Sauber/Audi logró liberarlo de su acuerdo como piloto de desarrollo con McLaren para ser titular en 2025.

Como solo había formado parte del programa de desarrollo de pilotos de McLaren durante un año, había tenido muy pocas oportunidades de conducir un coche de F1; su sesión TPC en Austria en 2024 fue su única actividad significativa antes de subirse a Sauber en el test de postemporada de Abu Dhabi.

Bortoleto consideró que estaba "muy verde" cuando llegó a la F1, y se vio empujado a una pronunciada curva de desarrollo durante la fase inicial de 2025.

"[Soy] totalmente diferente. Llegué a la F1 muy verde. Todo sucedió muy rápido. Mi oportunidad en la F1 llegó de un momento a otro. Apenas había hecho test, ni siquiera TPC [Testing of Previous Cars].

"Básicamente tuve que entrar directamente en una temporada de F1, hacer los test de pretemporada en Bahréin, y eso fue todo. Así que la cantidad que aprendí durante el año fue enorme. Todavía estoy aprendiendo mucho. He tenido un equipo que me ha apoyado en todo momento.

"Tuvimos algunos grandes momentos el año pasado. En lo que va de este año, también estoy muy contento con mi temporada. Hemos logrado muchas cosas juntos y estamos haciendo que el coche sea cada vez más competitivo."