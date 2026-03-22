Bearman: Haas tiene una "excelente base" en cuanto al ritmo de carrera en la F1 2026

Tras dos carreras, Oliver Bearman ocupa el quinto puesto en el campeonato de pilotos de Fórmula 1 de 2026, y ha destacado lo mucho que le gusta el equilibrio del chasis VF-26 de Haas.

Aunque aún es pronto, Bearman ha sido uno de los pilotos más destacados en las primeras etapas de la temporada, sumando los 17 puntos totales de Haas hasta la fecha, mientras que su compañero de equipo, Esteban Ocon, ha tenido una racha menos afortunada.

Tras terminar séptimo en Melbourne, Bearman sumó un punto en la carrera sprint de China antes de acabar quinto en el Gran Premio de Shanghái. Esto se produjo tras un incidente con Isack Hadjar en la primera vuelta; mientras ambos luchaban por la posición, Hadjar perdió la parte trasera en la curva 13 y obligó a Bearman a salirse a la zona de escape.

Bearman consideró que su mala suerte y la pérdida de posiciones en ese momento se vieron compensadas por la salida del coche de seguridad, que le colocó detrás de Pierre Gasly, de Alpine, a quien más tarde superó para acabar quinto.

Al sopesar los puntos fuertes del chasis de Haas, Bearman cree que el VF-26 es capaz de brillar más los domingos, y espera que Alpine plantee un desafío serio a lo largo del año.

Oliver Bearman, equipo Haas F1 Foto de: Dom Gibbons / Fórmula 1 vía Getty Images

"Creo que somos más rápidos en configuración de carrera en este momento. Parece ser así. La clasificación ha sido un poco más complicada", afirmó Bearman.

"Diría que Pierre ha estado increíblemente rápido [en China]. Incluso en carrera, ya sabes, en las últimas 10 vueltas, se me echaba encima a una velocidad increíble.

"Todavía queda mucho trabajo por hacer antes de la próxima carrera. Tenemos que optimizar algunas cosas, pero estoy muy contento con el equilibrio del coche, con las sensaciones que transmite. Así que es una base estupenda. Tenemos que seguir trabajando en ello".

Al comparar el Alpine de Gasly y el Haas de Bearman en la clasificación, se aprecia que el Alpine, propulsado por Mercedes, puede alcanzar una velocidad máxima ligeramente superior; el tren de potencia de Ferrari tiene grandes puntos fuertes en el rango de revoluciones más bajo gracias al turbo más pequeño, pero esto se consigue a costa de la potencia en el rango superior.

A lo largo de la carrera, Bearman también fue claramente más rápido en la primera parte de su segunda tanda con neumáticos duros, pero Gasly fue mejorando a medida que avanzaba la carrera y se volvió consistentemente más rápido a partir de la vuelta 32.

Esteban Ocon, Haas F1 Team Foto de: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd a través de Getty Images

Esto sugiere que el Alpine ha encontrado un buen tacto con sus neumáticos en la última parte de una tanda y, aunque ambos estaban relativamente cerca en cuanto a ritmo hacia el final del Gran Premio, cabría esperar que Gasly hubiera planteado un desafío más duro con unas cuantas vueltas más disponibles.

Por su parte, Ocon tuvo menos suerte con el momento en que salió el coche de seguridad, ya que comenzó la carrera con neumáticos duros; aunque el francés se mostró considerablemente más satisfecho con su ritmo de carrera en comparación con el de Australia, perdió puntos al intentar forzar un adelantamiento a Franco Colapinto después de que el argentino saliera por delante tras su parada.

Ocon estimó que podría haber terminado en una posición similar a la de Bearman si el coche de seguridad hubiera salido en un momento más conveniente para su estrategia, mientras que el director del equipo, Ayao Komatsu, reveló que un problema en la parada en boxes había provocado que Colapinto le adelantara a Ocon, lo que precipitó el incidente entre ambos.

"Esteban también hizo una carrera muy buena, pero tuvo mala suerte en su parada en boxes, donde cometimos un error que le colocó en una posición en la que no debería haber estado", declaró Komatsu.

"Sin eso, también habría sumado puntos. Los puntos dobles habrían sido la guinda del pastel, pero hemos demostrado lo que es posible, y eso es lo que vamos a intentar conseguir en Japón".