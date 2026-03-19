Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Fórmula 1

La FIA nombra a un nuevo subdirector de carrera de F1

El norirlandés Paul Burns asciende al puesto de subdirector de carrera en la Fórmula 1.

Jake Boxall-Legge
Jake Boxall-Legge
Edited:
Paul Burns, subdirector de carrera de la FIA

Paul Burns, FIA Deputy Race Director

Foto de: FIA

La FIA ha nombrado a un nuevo subdirector de carrera en la Fórmula 1, promocionando a Paul Burns al cargo para trabajar junto al actual director principal, Rui Marques.

Esto se produce tras la salida de Claire Dubbelman de la FIA a comienzos de 2026 para unirse a la Federación Saudí de Automovilismo y Motociclismo, dejando vacante el puesto de subdirector en las dos primeras fechas de la temporada.

Desde entonces, la FIA ha promovido a Burns, quien cuenta con experiencia en un rol similar, tras haberse desempeñado como asistente del director de carrera de la F2 durante 2025 y en las categorías F4 y Fórmula Regional en el Gran Premio de Macao.

También lee:

El norirlandés trabajó en Formula One Management como parte de su equipo de cronometraje, donde participó en la validación de los resultados en los grandes premios. Antes de eso, había trabajado en cronometraje en diversos circuitos del Reino Unido e Irlanda.

Se incorporó a la FIA en 2023, integrándose en su equipo de operaciones de carrera de F1 antes de asumir funciones operativas en las categorías junior.

En una publicación en Instagram, Dubbelman explicó los motivos de su salida de la FIA a principios de este año, afirmando que "no decir nada deja lugar a la especulación", quizá para distanciar su propia salida de una serie de bajas más mediáticas dentro de la FIA en los últimos años.

Claire Dubbelman, ex subdirectora de carrera de la FIA

Claire Dubbelman, ex subdirectora de carrera de la FIA

Photo by: Li Chao Paddocker - NurPhoto - Getty Images

"Después de casi una década en la FIA, sentí que había llegado a un punto en el que había aprovechado al máximo cada oportunidad disponible para mí dentro de la organización", escribió.

"Este cambio no se trata de alejarme de la FIA, sino de asumir un rol en un nuevo entorno que me desafía en el siguiente nivel.

"Me brinda una perspectiva para contribuir y desarrollar el deporte de una manera que no veía posible en mi puesto anterior. Estoy genuinamente entusiasmada por estar en Arabia Saudita y hay muchas oportunidades aquí.

"Al estar aquí, siento que soy parte de su futuro, ayudando a la Federación Saudí de Automovilismo a allanar el camino; facilitando el talento y la infraestructura para que el deporte prospere."

También lee:

Share Or Save This Story

Artículo previo Norris desmiente la teoría de Hamilton de un modo "fiesta" en el motor Mercedes
Artículo siguiente Aston Martin: Newey deja el cargo de director del equipo; Wheatley llega desde Audi

Top Comments

More from
Jake Boxall-Legge

La tenaz carrera de Colapinto en Shanghái merece reconocimiento

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
La tenaz carrera de Colapinto en Shanghái merece reconocimiento

Lo que aprendimos de la sprint y la clasificación del GP de China 2026 de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Lo que aprendimos de la sprint y la clasificación del GP de China 2026 de F1

Wolff explica la diferencia entre Mercedes y el resto en la clasificación sprint en China

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Wolff explica la diferencia entre Mercedes y el resto en la clasificación sprint en China

Últimas noticias

Todos los jefes de equipo de Aston Martin en F1 antes del saliente Adrian Newey

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de China
Todos los jefes de equipo de Aston Martin en F1 antes del saliente Adrian Newey

Los fans de F1, impactados por el gran cambio en Aston Martin F1: "Un delirio total"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de China
Los fans de F1, impactados por el gran cambio en Aston Martin F1: "Un delirio total"

Pedro Acosta: "No debería estar liderando el campeonato de MotoGP"

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Brasil
Pedro Acosta: "No debería estar liderando el campeonato de MotoGP"

Steiner advierte a Ocon tras chocar a Colapinto en el GP de China de F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de China
Steiner advierte a Ocon tras chocar a Colapinto en el GP de China de F1