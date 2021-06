Los pilotos apoyaron el reinicio con salida detenida en Bakú

El líder de la carrera, Max Verstappen, sufrió la rotura de su neumático trasero izquierdo a alta velocidad a falta de cuatro vueltas para el final, y el posterior accidente dejó restos esparcidos por la pista que provocaron una bandera roja.

Mientras se despejaba la pista, el director de carrera Michael Masi anunció que la carrera se completaría, estableciendo un sprint de dos vueltas con un reinicio con salida detenida.

Fue una ocasión en que la F1 ha utilizado sus nuevas reglas para los reinicios tras una bandera roja luego de su primera aparición en Monza el año pasado, con Masi diciendo más tarde que no había "ninguna razón para no" reanudar la carrera.

Pierre Gasly, del equipo AlphaTauri, agradeció la decisión de reanudar la carrera después de llevarse el tercer puesto, bromeando con que los propietarios estadounidenses Liberty Media habrían estado contentos con el entretenido final.

"¡Los estadounidenses se hicieron cargo, así que no me sorprendió que se priorice el entretenimiento!", dijo Gasly al ser preguntado por Motorsport.com sobre la decisión de una reanudación con salida detenida.

"No, estaba bastante contento. Siempre aporta un poco más de emoción. Crea una especie de adrenalina dentro de ti. Sabía que habría algunas oportunidades porque eran solo dos vueltas, todo el mundo está un poco como los leones saliendo de la jaula".

"Todo el mundo va a por todas y trata de avanzar todas las posiciones que puede en muy poco tiempo. No he visto la repetición de las dos últimas vueltas, pero debo decir que por mi parte ha sido muy intenso, lo he disfrutado mucho".

"En todo caso, espero que en el futuro hagan lo mismo".

Sergio Pérez salió en la pole para el reinicio y pudo conseguir la victoria después de que Lewis Hamilton se saliera en la curva 1 tras tomar brevemente la delantera en la salida.

El piloto de Red Bull se mostró satisfecho con la regla de la reanudación, y consideró que debía haber coherencia en su aplicación.

"En Imola no lo hicimos, no tuvimos la salida en parado", dijo Pérez.

"Creo que fue un poco injusto con la lluvia allí, el lado derecho de la pista estaba húmedo".

"Mientras mantengamos la consistencia, hacia adelante, sin duda ayuda a los aficionados a estar pegados a la televisión".

"Tienen las dos vueltas más divertidas de la carrera. Ciertamente me lo han puesto muy difícil".

Fernando Alonso fue uno de los mayores ganadores con el reinicio de salida detenida, remontando desde la décima posición de la parrilla para terminar sexto y conseguir su mejor resultado desde su regreso a la F1.

"Tenemos que pensar en muchas carreras de dos vueltas: ¡25 carreras de dos vueltas o algo así!" bromeó Alonso.

"Creo que fue divertido, la gente fue muy agresiva en esas dos vueltas sabiendo que no hay que cuidar los neumáticos ni nada. Fue divertido".

Sin embargo, Sebastian Vettel consideró que las carreras se han centrado "cada vez más en crear un espectáculo", y advirtió que la F1 no puede alejarse de sus raíces tradicionalistas.

"Espero que en el futuro las carreras sean más emocionantes", dijo Vettel.

"Creo que probablemente ha sido una carrera emocionante por las diversas cosas que han pasado y demás, pero tenemos que vigilar que no se convierta en algo demasiado artificial y que no perdamos las raíces del deporte".

