Bakú, Miami y Canadá podrían hacer un triplete de carreras en 2022

El circuito de la ciudad de Bakú será el escenario de su quinta carrera de Fórmula 1 el próximo mes luego de que el GP de Azerbaiyán vuelve al calendario tras la cancelación del año pasado. La competencia se disputará en su fecha favorita de junio lo que significa su regreso a este mes luego de que en 2018 y 2019 se realizó en abril, antes del comienzo de verano en esa zona.

La F1 anunció el mes pasado que el Gran Premio de Miami se uniría al calendario en 2022, y se prevé que se celebre en junio, potencialmente emparejado con la visita de la categoría a Canadá.

El director ejecutivo del Circuito de la Ciudad de Bakú, Arif Rahimov, dijo que los promotores del evento no tenían ninguna preocupación por la incorporación de Miami al calendario y su impacto en la carrera de Azerbaiyán, diciendo que incluso juntar un número de competencias en semanas consecutivas es posible.

"Al estar cerca de nosotros en términos de ser en junio, ya hemos volado desde Bakú hasta Canadá antes", dijo Rahimov.

"Así que hacer Bakú-Miami no es más lejos, es casi la misma distancia. Ya lo hemos hecho antes. Si son en junio, pueden ser consecutivas con Canadá, lo que es logísticamente posible y no es extremadamente complicado. Es incluso menos complicado que hacer Bakú-Canadá o Bakú-Miami”.

"No sabemos qué carreras van a salir, así que no lo sé. Me resulta muy difícil especular sobre el calendario del año que viene, porque hay circunstancias que cambian. Todavía no sabemos este año qué carreras se van a disputar y cuáles no”.

"Ni siquiera hemos empezado a hablar del año que viene y de dónde queremos estar en 2022, porque ha habido muchos cambios sobre la carrera de este año, sobre todo de las novedades que habría”.

“Pero en general, si estamos cerca con Miami o Canadá, creo que el pequeño problema es para la gente que tiene que viajar de una carrera a otra”.

La F1 aún no ha anunciado sus planes para el calendario del año que viene, pero está cada vez más cerca del total de 25 carreras que Liberty Media había planteado como objetivo en los últimos años.

Existen preocupaciones sobre el impacto de un mayor número de carreras en el calendario y la posible saturación que podría causar, pero Rahimov dijo que no sentía ninguna preocupación actual por Azerbaiyán.

"En cuanto a la afluencia de público (en cada una de las competencias), depende de las regiones donde se vaya a celebrar la carrera", dijo Rahimov.

"Si vamos a tener 25 carreras y vamos a añadir cinco carreras en Estados Unidos, eso es algo que no nos afecta porque, de todos modos, no hay muchos espectadores que vengan de Estados Unidos o esa parte del mundo. Si se añaden cinco carreras en Oriente Medio eso, supongo, que sería un problema para nosotros”.

"O los países de la Comunidad de Estados Independientes. Tenemos muchos espectadores de Rusia y que si son desviados a una ciudad diferente, eso sería un problema. Pero en cuanto a los espectadores, todo es regional y dependen de dónde se vayan a celebrar esas competencias”.

"Estoy muy seguro de que siempre verán nuestra carrera, porque nuestra carrera es la más divertida de ver".

