Audi: aún es pronto para que tengamos equipos cliente en la F1
Audi quiere centrarse, en un primer momento, en su propio equipo oficial de Fórmula 1; sin embargo, según el director del equipo, Jonathan Wheatley, esto también tiene sus desventajas
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team
Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Mientras que Mercedes equipa a un total de cuatro equipos con motores en la temporada de Fórmula 1 de 2026 , el recién llegado Audi solo suministra actualmente motores a su propio equipo oficial. Y, según el jefe de equipo Jonathan Wheatley, esto seguirá siendo así durante algún tiempo.
"Creo que, por el momento, aún estamos muy lejos de poder apoyar a un equipo cliente", admite, y recuerda: "El proyecto aún está en pañales". Y es que Audi construyó por primera vez su propio motor de Fórmula 1 para su debut en 2026.
"Llevamos tiempo hablando de que nuestro objetivo actual es actuar como retador y dar el salto, en el momento adecuado, de retador a competidor serio", recuerda Wheatley.
Mientras que, por ejemplo, Mercedes podrá recurrir a estructuras ya consolidadas en 2026, en Audi, tras la adquisición del equipo Sauber, primero hay que coordinar todo internamente antes de poder pensar en posibles equipos clientes.
Aunque es comprensible que Audi quiera centrarse primero en su propio equipo de fábrica, Wheatley admite que renunciar a los equipos clientes y, por tanto, a más datos, también conlleva desventajas.
"Como fabricantes de motores, solo disponemos de dos vehículos con una unidad de potencia de Audi. Mercedes tiene ocho", recuerda. Por eso, según el jefe de equipo, Mercedes probablemente "aprenda mucho más rápido" con el nuevo motor esta temporada.
A modo de comparación: en las pruebas de invierno en Baréin, el equipo oficial de Audi completó un total de 711 vueltas en las dos semanas, mientras que Mercedes pudo recurrir posteriormente a los datos de cuatro coches y un total de 2.998 vueltas.
Mercedes es el proveedor de más equipos en la parrilla actual de Fórmula 1, con cuatro. Ferrari cuenta con un total de tres equipos, Red Bull-Ford con dos, y Audi y Honda equiparán cada uno a una sola escudería con motores en 2026.
Share Or Save This Story
El exjefe de Red Bull, Wheatley, relativiza las críticas de Verstappen a los coches 2026
Audi eventualmente tendrá uno de los mejores motores de la F1, dice Gabriel Bortoleto
"Sería un error": Ferrari advierte contra una reacción precipitada a las reglas de la F1 2026
Últimas noticias
Audi: aún es pronto para que tengamos equipos cliente en la F1
La pregunta de la semana: ¿Alguien puede impedir que Mercedes gane ambos títulos en 2026?
El WRC trabaja para garantizar el futuro del Rally Safari de Kenia más allá de 2026
Cómo Racing Bulls es veloz en las rectas y saca ventaja del motor que Red Bull no puede
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments