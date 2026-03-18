Con Mercedes ganando las dos carreras iniciales este año —y una sprint adicional de Fórmula 1 en Shanghái—, parece que las Flechas de Plata están encaminadas a conquistar ambos títulos.

Ese era el resultado más previsible de las primeras carreras: mucho antes de que comenzara la temporada 2026, Mercedes era visto como claro favorito, y poco sugiere que no vaya a traducirse en ambos campeonatos para el equipo de Brackley este año.

Sin embargo, ¿es la ventaja que el equipo de Toto Wolff tiene al inicio del campeonato suficiente para escaparse de sus rivales este año? Nuestro panel internacional de periodistas da su opinión.

La diferencia no es ni de cerca tan grande como en 2014

Filip Cleeren, Motorsport.com Global:

Intento ser una persona que ve el vaso medio lleno, y hoy hay suficientes razones para pensar que Ferrari e incluso McLaren pueden plantarle cara a Mercedes este año.

Sí, Mercedes ha sido dominante con aire limpio, pero la diferencia no es ni de cerca tan grande como en 2014, y apenas estamos en el punto de partida de lo que será una frenética carrera de desarrollo en 2026 que comenzará en el Gran Premio de Miami en mayo. ¿Cuánto afectarán realmente las pruebas adicionales para combatir el supuesto truco del ratio de compresión de Mercedes a partir de junio? Sospecho que no demasiado, aunque Ferrari parece creer lo contrario.

Si se observa el progreso de McLaren durante 2023 y 2024, está claro que aún no hemos visto lo último del vigente campeón del mundo. Ferrari todavía tiene algo que demostrar en cuanto al desarrollo durante la temporada, pero su alerón trasero invertido, el ala en el escape y los carenados del halo sugieren que el jefe de equipo Fred Vasseur y el director técnico Loic Serra han logrado liberar mucha creatividad e innovación en Maranello, lo cual es una buena señal.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

El tren ya salió de la estación

Stefan Ehlen, Motorsport.com Alemania:

Un rotundo no.

Los datos de los fines de semana de carrera en Australia y China dibujan un panorama muy claro: Mercedes tiene una ventaja significativa sobre la competencia. El equipo está por delante en clasificación y también es capaz de escaparse con decisión en carrera. No hay opciones, ni siquiera para Ferrari. Ni siquiera las malas salidas que ha tenido Mercedes hasta ahora ni los roces en las primeras vueltas pueden ocultar ese hecho.

Sin embargo, el fin de semana en China también mostró que Mercedes no es invulnerable. Pero incluso tras una clasificación problemática, George Russell logró asegurar el segundo lugar en la parrilla, mientras que Kimi Antonelli terminó quinto en la sprint a pesar de arruinar la salida, provocar una colisión y cumplir una penalización de 10 segundos. Eso dice mucho, tanto de la fortaleza de Mercedes como de las reservas que aún parecen ocultarse bajo el capó.

Tal como están las cosas, Ferrari y los demás equipos perseguidores deben esperar nuevos problemas de fiabilidad en Mercedes o importantes mejoras propias que reduzcan drásticamente la diferencia. De lo contrario, el tren del campeonato podría haber salido ya de la estación.

Próxima parada: Lauda Drive, Brackley, Inglaterra.

George Russell, Mercedes Photo by: Lintao Zhang / LAT Images via Getty Images

Solo Mercedes puede detener a Mercedes

Federico Faturos, Motorsport.com Latinoamérica:

Con solo dos grandes premios disputados en la temporada 2026, ya parece absolutamente claro que la única entidad capaz de impedir que Mercedes gane ambos títulos este año es… Mercedes.

McLaren y Red Bull están, a todos los efectos, fuera de la ecuación. Es cierto que McLaren no seguirá acumulando problemas antes de las salidas y que Oscar Piastri eventualmente podrá participar en una carrera, mientras que es poco probable que Red Bull sea superado "por mérito propio", como bien señaló Ayao Komatsu, por Haas en cada circuito de esta temporada. Ambos equipos mejorarán a medida que avance el año, pero no estaremos ante una remontada similar a la de Max Verstappen en 2025.

Eso deja a Ferrari como el único equipo aparentemente capaz de plantar cara a Mercedes este año. Y "aparentemente" es la palabra clave. Si bien Charles Leclerc y Lewis Hamilton parecen sentirse cómodos con estos nuevos coches y en algunos momentos han podido desafiar a Russell y Antonelli tanto en Melbourne como en Shanghái, finalmente han quedado por detrás, y por un margen considerable.

Vasseur señaló tras la carrera del domingo que "estábamos a ocho décimas en Melbourne, a seis décimas el viernes, a cuatro décimas el sábado" al referirse a la diferencia con Mercedes. Sin embargo, esto no garantiza que Ferrari continúe acercándose y logre superar a Mercedes para Suzuka. Los datos recopilados en los dos primeros fines de semana de carrera ya sugieren que Mercedes está operando con un nivel de dominio no visto en los últimos años, que recuerda al inicio de la era híbrida, cuando el equipo de Brackley no tenía una oposición real.

Todo esto conduce a una conclusión clara: solo Mercedes puede detener a Mercedes este año. La carrera de desarrollo será especialmente intensa bajo las nuevas regulaciones, por lo que el equipo no puede permitirse caer en la complacencia, ni equivocarse en el camino de desarrollo de su W17. Al mismo tiempo, la fiabilidad debe seguir siendo ejemplar, como lo ha sido hasta ahora. El problema que Russell experimentó durante la Q3 en China es un recordatorio de que nadie es completamente inmune.

Aun así, con un equipo tan experimentado —y con tanta hambre de volver a la cima— como Mercedes, parece muy poco probable que falle ahora que tiene nuevamente la oportunidad de encadenar victorias camino a otra temporada de campeonato.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Probablemente ni siquiera la guerra

José Carlos de Celis, Motorsport.com España:

Ya hemos visto esto antes: es otro caso de un equipo que domina al inicio de una nueva era reglamentaria, con rivales intentando desesperadamente alcanzarlo (pidiendo cambios en las reglas o simplemente copiándolo), y para cuando pierde parte de su ventaja, ya es demasiado tarde. La superioridad de Mercedes fue evidente incluso en una sprint en la que parecía que Ferrari podía superarlo, y hasta ahora ha logrado dobletes en todas las carreras del domingo.

Esa era una de las esperanzas de los otros equipos (y de los aficionados): que los problemas de fiabilidad que han afectado a otros también impactaran a Mercedes. Pero hasta ahora ha logrado evitarlos, y sus pilotos no han cometido errores relevantes (salvo Antonelli a pocas vueltas del final en China). Mercedes probablemente no terminará el año con el mejor coche, porque más allá de Ferrari, también se espera que McLaren y Red Bull progresen. Pero para entonces, como ya ha ocurrido antes, estará muy por delante en el campeonato.

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¿Y la guerra? O mejor dicho, ¿las guerras? Por un lado, la batalla entre sus pilotos podría evitar que la diferencia de puntos con los rivales se amplíe demasiado, y si Antonelli mantiene el nivel y repite actuaciones como la de China, Mercedes enfrentará el dilema de establecer sus propias reglas papaya (¿reglas plateadas?) o revivir los fantasmas de 2016, aunque incluso en ese año ganó ambos campeonatos con facilidad.

Por otro lado, la guerra en Medio Oriente ha cancelado dos carreras, lo que dará a sus rivales tiempo para reducir la diferencia, aunque el ADUO todavía tendrá que esperar y, perdonen mi pesimismo, quizá cuando entre en vigor termine demostrando que el éxito de Mercedes este año va mucho más allá del motor.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Ferrari no puede ser ignorado

Khaldoun Younes, Motorsport.com Medio Oriente:

La misión de Mercedes puede no ser tan sencilla como parece, o al menos eso esperamos.

Ya han pasado dos rondas de la temporada 2026, y las dudas surgen desde todos los frentes. Algunos creen que este es el mejor inicio posible de una nueva era, mientras que otros se muestran preocupados por los cambios en el equilibrio de poder, con algunos equipos subiendo y otros cayendo. Además, continúan las críticas de grandes figuras como Verstappen.

La pregunta más importante: ¿dominará Mercedes el resto de la temporada?

A primera vista, la respuesta parece sencilla: un ritmo rápido (claramente superior al de la competencia), impulsado por un motor potente (mejorado por un mayor ratio de compresión que el de sus rivales en condiciones de carrera), combinado con una excelente gestión de la energía eléctrica.

Además, hay que destacar el sistema de suspensión y la forma en que el coche en su conjunto aborda las curvas, lo que a su vez repercute positivamente en la gestión de los neumáticos.

Sin embargo, cualquiera que haya visto la carrera en China se dará cuenta de que las Flechas de Plata no son completamente intocables: preocupaciones de fiabilidad tras el problema en el coche de Russell durante la clasificación, una caída temporal de rendimiento en carrera con neumáticos duros, y también la presencia de un piloto que todavía es joven y, por lo tanto, propenso a cometer distintos tipos de errores (a pesar de su indudable talento).

Además, Ferrari parece actualmente un verdadero tapado en todos los sentidos: si el equipo logra mejorar su ritmo de carrera a medida que avance la temporada, entonces la Scuderia representará una amenaza que no puede ser ignorada, especialmente teniendo en cuenta sus salidas explosivas y el hecho de que ambos pilotos parecen cómodos al volante.

Lo más importante es que se avecina un endurecimiento de las regulaciones hacia el verano europeo, que ajustará las reglas sobre los ratios de compresión del motor, lo que añadirá nuevos desafíos para el equipo de Wolff.

Seamos realistas: Mercedes es actualmente el principal candidato, pero la misión no es tan sencilla como parece, o al menos eso esperamos.

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

George Russell y Kimi Antonelli

Ewan Gale, Autosport:

Sería razonable asumir que el destino del título de constructores esta temporada es Lauda Drive, Brackley, pero el dominio inicial de Mercedes podría conspirar para impedir un doblete de campeonatos al final del año.

Russell y Antonelli parecen estar en una batalla privada por el título de pilotos, con el italiano impresionando al situarse a solo cuatro puntos tras las dos primeras rondas, manteniendo bajo presión a su compañero de equipo.

Pero eso podría ser un factor que dé esperanzas a otros, especialmente al dúo de Ferrari formado por Hamilton y Leclerc.

Tomemos como ejemplo 2025 y el dominio de McLaren. Con dos pilotos fuertes como Lando Norris y Piastri, ambos se quitaron puntos entre sí de forma constante mientras el equipo estaba en su mejor momento.

Eso significó que, cuando Red Bull y Verstappen solucionaron los problemas de su coche, una racha estelar tras el parón veraniego permitió al neerlandés terminar el año con más victorias que las logradas individualmente por los pilotos de McLaren, y el cuatro veces campeón finalizó a solo dos puntos del eventual ganador, Norris.

Si Russell impone su experiencia y dominio sobre Antonelli antes del tradicional receso de agosto, entonces el doblete de campeonatos debería estar asegurado para Mercedes. Pero si Antonelli iguala al británico carrera a carrera y Ferrari logra desarrollar rápidamente el SF-26 —como puede ocurrir al inicio de una nueva era reglamentaria—, entonces el título de pilotos podría no ser tan sencillo como se anticipaba inicialmente.