Audi reclama que el ADUO no cumple su función y pide cambios en la F1

El jefe de Audi Formula 1, Mattia Binotto, pide a la FIA que "replantee" el sistema de mejoras ADUO después de que Mercedes fuera uno de los fabricantes a los que se les concedió margen para mejoras adicionales de la unidad de potencia.

El motor Mercedes es ampliamente considerado como el más potente en 2026, ayudando al equipo a ganar siete de los nueve primeros grandes premios.

Pero como solo se mide la potencia del V6 para determinar qué fabricantes de unidades de potencia cumplen los requisitos para recibir mejoras, Mercedes había sido uno de los fabricantes autorizados a realizar más trabajos en sus motores.

Mientras tanto, la FIA determinó que el motor de combustión interna V6 de Red Bull Ford Powertrains era la referencia, dejándolo fuera de nuevas mejoras más allá del calendario restringido de homologación.

Red Bull ha impugnado este resultado, pero las revisiones adicionales de la FIA no han cambiado sus conclusiones.

Los fabricantes rivales han sospechado desde hace tiempo que equipos como Mercedes y Ferrari están conteniendo el rendimiento de sus V6, ya sea por razones de fiabilidad o para manipular el sistema ADUO.

Red Bull Ford Powertrains Photo by: Red Bull Content Pool

En declaraciones exclusivas a Motorsport.com, Binotto considera por ello que el sistema de mejoras necesita una revisión.

"En mi opinión, el límite ha sido que ha medido exclusivamente el rendimiento en pista. Un coche con una ventaja global puede permitirse no explotar plenamente el potencial de su unidad de potencia", explicó Binotto.

"Es posible, por ejemplo, que Mercedes tuviera un motor con un potencial superior, pero no necesitara llevarlo al límite porque ya contaba con una ventaja gracias al coche. Si ese fuera el caso, también podría haber obtenido un margen de desarrollo adicional.

"Por eso creo que el reglamento debe replantearse en este sentido. Esa no era la intención original del ADUO: el objetivo era ayudar a quienes realmente se estaban quedando atrás, no crear situaciones en las que el verdadero potencial de una unidad de potencia pudiera ser difícil de evaluar."

Audi, que llegó este año a la F1, es una de las razones por las que el sistema ADUO existe en primer lugar, ya que le preocupaba el rendimiento inicial de su primera unidad de potencia y el sistema era una ayuda para garantizar que el gigante alemán no se quedara estancado si sus motores no estaban a la altura.

Los motores de Audi, aunque no están al nivel de los de sus rivales como se esperaba, han tenido un comienzo razonable, siendo en cambio Honda la parte que necesita desesperadamente el mecanismo de recuperación diseñado por la FIA.

Binotto dice que no cuestiona las conclusiones de la FIA, pero cree que el sistema ADUO se ha alejado demasiado de su premisa original.

Mattia Binotto, Audi F1 Team Photo by: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

"En cuanto a los resultados, no cuestiono el trabajo realizado por la FIA. Tienen todas las herramientas y datos necesarios para hacer sus evaluaciones, a pesar de las limitaciones que inevitablemente implica cualquier sistema de medición", añadió Binotto.

"Sin embargo, creo que es importante recordar el objetivo original del ADUO. Cuando se debatió por primera vez, el concepto era el de una especie de red de seguridad. Si un fabricante estaba muy por detrás al comienzo del ciclo reglamentario, con una normativa prácticamente congelada y muy poco margen de desarrollo, corría el riesgo de arrastrar esa desventaja durante cinco años.

"Esto dio lugar al concepto de convergencia de rendimiento: permitir que quienes estaban más rezagados tuvieran más posibilidades de ponerse al día. En última instancia, es el mismo principio que ya existe para el chasis y la aerodinámica.

"Quienes están más atrás en la clasificación tienen más horas en el túnel de viento. Del mismo modo, quienes están más atrasados en términos de rendimiento de la unidad de potencia reciben mayores oportunidades de desarrollo para ponerse al día con los demás y hacer que el campeonato sea cada vez más equilibrado."

La escala móvil de ADUO concede a los fabricantes tokens de mejora por cada dos por ciento de déficit de potencia de su motor V6, que es una cantidad minúscula.

El otro punto conflictivo es que, aunque solo se tiene en cuenta el rendimiento del motor V6 para conceder tokens de mejora, los fabricantes que cumplen los requisitos pueden entonces revisar prácticamente toda su unidad de potencia, incluidos los componentes híbridos.

Crea un entorno en el que los fabricantes podrían mejorar radicalmente sus unidades de potencia en conjunto sin añadir rendimiento específicamente al V6, garantizando más oportunidades de mejora en el futuro mientras se deja fuera al fabricante líder Red Bull.

La FIA quería tener en cuenta más factores al elaborar el sistema ADUO, pero el organismo rector de la F1 dice que fueron los fabricantes quienes respaldaron la idea de ceñirse a la potencia del V6 como factor determinante.

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