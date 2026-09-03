Audi se pone a prueba en Monza mientras busca estirar su racha de puntos

Audi utilizará una nueva relación de transmisión para el R26 en el Gran Premio de Italia de 2026 en Monza: "Se trata principalmente de la manejabilidad", explica el piloto de Audi Gabriel Bortoleto.

Su equipo había reconocido "ya relativamente pronto en el año" que serían necesarios cambios. Ahora Audi implementa esos cambios. ¿Con qué consecuencias? Bortoleto se muestra cautelosamente optimista: "Debería ayudarnos a tener un rendimiento algo más constante en la salida. Pero no creo que nuestras salidas vayan a mejorar de forma masiva por ello."

Sobre todo porque, según Nico Hülkenberg, Audi ya ha hecho de todos modos "grandes progresos" en el procedimiento de salida. Eso se vio en Zandvoort: "Mis dos salidas de carrera fueron bastante competitivas. Al menos no hubo problemas y no perdí posiciones", dijo el alemán.

Eso era distinto al inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1, cuando los pilotos de Audi solían perder varias posiciones en la fase de salida. Con ello, los puntos quedaban a menudo fuera de alcance pese a una posición de partida inicialmente prometedora.

Por eso, el procedimiento de salida sigue siendo una prioridad en el desarrollo de Audi: "Si te ganas una buena posición de partida en la clasificación, también tienes que poder defenderla en la salida y en la primera vuelta. Eso es de importancia decisiva para el resultado de la carrera", dijo Hülkenberg. "Por eso, definitivamente estamos trabajando en ello a toda máquina."

¿Es Audi candidato a los puntos en Monza?

Gabriel Bortoleto, Audi Photo by: Eric Le Galliot

Pero una cosa son las buenas salidas y otra el buen ritmo a lo largo de la distancia de carrera. La pura potencia de propulsión, en cualquier caso, no hace que Bortoleto sea optimista para Monza: "Creo que no es ningún secreto que actualmente estamos por detrás en cuanto al rendimiento de nuestra unidad de potencia."

Sin embargo, ve el Audi R26 como un "paquete completo" y "no lo atribuye solo al coche o al motor", continuó Bortoleto. Aunque Audi ha logrado a lo largo de la temporada mejorar la manejabilidad y el rendimiento global del sistema de propulsión mediante diversas actualizaciones. "Pero en este momento todavía estamos algo por detrás. Esa es la verdad", dijo Bortoleto.

Por eso, dice que "no sabe exactamente" si los puntos en Monza son realistas para Audi. Su explicación: "En circuitos como Spa y Silverstone esperaba que no fuéramos rápidos por las muchas rectas. Al final, probablemente me equivoqué."

"Por supuesto, no creo que Monza sea el mejor circuito para nosotros con nuestro paquete actual. Pero no descarto un buen resultado. Si hacemos todo bien y nos colocamos en una buena posición de partida en la clasificación, podremos correr nuestra carrera desde ahí y probablemente luchar por los puntos. Pero, sin duda, no será fácil."

¿Continuará la racha actual de Audi?

Por otro lado, Audi ha puntuado recientemente en cuatro fines de semana de carrera consecutivos, algo que al inicio de la temporada todavía parecía fuera de alcance. Para Hülkenberg, sin embargo, esta evolución era "solo cuestión de tiempo, porque al inicio de la temporada aún teníamos que superar algunos problemas y dificultades. Lo hemos hecho."

Desde su punto de vista, en el Gran Premio de Hungría en el Hungaroring se "deshizo el nudo", continuó Hülkenberg. "Lamentablemente, fue bastante tarde en la temporada. Pero así han ido las cosas este año. Yo sabía: en algún momento funcionaría."

Gracias a los éxitos recientes, en Audi ha surgido un ambiente de optimismo. Hülkenberg lo describe como "bueno y positivo", sobre todo porque el equipo ha logrado últimamente "definitivamente grandes progresos" y ha "mejorado claramente" en comparación con el inicio de la temporada.

"Creo que, en general, estamos bastante satisfechos con lo que hemos logrado hasta ahora y con dónde estamos en nuestro primer año", dijo Hülkenberg. "Es la primera vez que construimos nosotros mismos una unidad de potencia, la hidráulica, la caja de cambios y todas esas cosas. Son tareas grandes y complicadas. Por eso, definitivamente estamos satisfechos."