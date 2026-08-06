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Fórmula 1

Aston Martin presenta su propio whisky Glenfiddich de edición limitada

Aston Martin y Glenfiddich han lanzado un whisky escocés single malt de 16 años de edición limitada.

Lydia Mee
Publicado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Lance Stroll, Aston Martin Racing

El equipo Aston Martin de Fórmula 1 y su socio oficial Glenfiddich han presentado un nuevo whisky escocés single malt de edición limitada.

Con motivo del segundo año de una asociación plurianual establecida originalmente en noviembre de 2024, se ha lanzado oficialmente el Glenfiddich and Aston Martin Formula One Team 16-Year-Old Limited-Edition Release No. 2.

Según el comunicado de prensa, el nuevo proyecto se centra en las similitudes entre las metodologías del socio técnico director y jefe de equipo de Aston Martin, Adrian Newey, y el maestro de malta de Glenfiddich, Brian Kinsman.

"Lo que me parece más atractivo del trabajo de Adrian es que el rendimiento definitorio a menudo proviene de lo que no se puede ver de inmediato", explicó Kinsman.

"Detrás de cada coche del Aston Martin Formula 1 Team hay cientos de pequeñas decisiones, cuidadosamente refinadas para crear un conjunto perfecto. Lo mismo ocurre en la elaboración del whisky.

"Para esta expresión, combiné la influencia de cinco tipos de barrica distintos, cada uno aportando su propio carácter, textura y profundidad. El arte no reside en los componentes individuales, sino en unirlos de una manera que se sienta perfectamente equilibrada."

Aston Martin

Photo by: Ronald Vording

El whisky de 16 años madura en cinco tipos específicos de barrica. El proceso de maduración combina barricas de bourbon, pipas de oporto, barricas de jerez Oloroso, barricas de vino y un toque final de botas de jerez Fino.

El single malt resultante se embotella con una graduación alcohólica del 43% ABV. Según las notas de cata oficiales, ofrece aromas de frutas guisadas con delicadas notas florales, un paladar con la dulzura de un toffee mantecoso equilibrada por los taninos secos del roble y un final largo con marcadas notas de madera.

Esto llega en medio de una temporada difícil para la escudería de Silverstone. Tras llegar a la prueba inaugural de la temporada en Melbourne con importantes problemas en su maquinaria de 2026, Aston Martin esperó 10 rondas antes de introducir un coche de especificación B en el reciente Gran Premio de Hungría.

Como resultado, ocupa el 10º puesto en el campeonato de constructores con un punto, solo por delante del recién formado Cadillac.

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