Ingeniero de Aston Martin apartado de la F1 finalmente dejará el equipo

Tom McCullough se prepara para cerrar una extensa etapa en Aston Martin al término de la temporada 2026 de Fórmula 1, según informó F1.com. El ingeniero británico ha formado parte de la estructura de Silverstone durante más de diez años, atravesando las etapas de Force India, Racing Point y finalmente Aston Martin.

A lo largo de su trayectoria con el equipo, McCullough ocupó diferentes puestos, con una fuerte participación en las operaciones y el rendimiento en pista. Sin embargo, a comienzos de 2025 dejó de estar involucrado directamente en el proyecto de Fórmula 1 como consecuencia de una reestructuración de la cúpula directiva ante la llegada de Adrian Newey como responsable técnico de la escudería.

En aquella reorganización, McCullough pasó a ocupar un cargo de liderazgo en otra división de la compañía, enfocada en ampliar la presencia de Aston Martin en diferentes categorías del automovilismo. Sus anteriores responsabilidades en el programa de F1 fueron asumidas por Mike Krack, quien pasó a desempeñarse como Chief Trackside Officer.

Tom McCullough durante la temporada 2024 con el equipo Aston Martin de F1. Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Poco más de un año después de ese movimiento, se espera que McCullough deje definitivamente la organización de Aston Martin hacia finales de 2026.

McCullough inició su carrera en la máxima categoría en 2002, cuando se incorporó a Williams como ingeniero de datos y años más tarde pasó a convertirse en ingeniero de carrera, trabajando con pilotos como Nico Hülkenberg, Rubens Barrichello y Bruno Senna.

Después de una década en la estructura de Grove, en 2013 tuvo un breve paso por Sauber como responsable de ingeniería de pista antes de asumir el liderazgo del departamento de ingeniería en pista de Force India.

Allí disfrutó de los mejores años de la escudería de Silverstone, ya que en dos ocasiones el equipo terminó cuarto en el campeonato de constructores -en 2016 y 2017- y llegó a la victoria con Sergio Pérez en el Gran Premio de Sakhir, en Bahréin, en la temporada 2020, cuando tanto el piloto mexicano como la escudería terminaron cuartos en el campeonato de pilotos y constructores, respctivamente.

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