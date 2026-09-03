Kimi Antonelli y la paradoja de Italia en la Fórmula 1

Líder del campeonato desde que tomó el mando en la noche del Gran Premio de Japón, tercera prueba de la temporada 2026, Kimi Antonelli afronta una 13ª cita necesariamente especial en su campaña. Es, en efecto, el Gran Premio de Italia, en Monza.

Si durante mucho tiempo el público italiano solo tuvo ojos para la Scuderia Ferrari, que —a falta de un piloto local en disposición de luchar por el título mundial— contribuyó durante mucho tiempo a enarbolar los colores de la bandera italiana, el hecho de que Antonelli pueda poner fin a una travesía del desierto de más de 70 años es necesariamente un acontecimiento.

En efecto, pese a la importancia de Italia en el automovilismo mundial, y en la F1 en particular, ningún piloto de ese país se ha coronado desde el segundo título de Alberto Ascari en 1953. Tres coronas en los cuatro primeros campeonatos del mundo, por tanto, ya que Giuseppe Farina había sido el primero en 1950, y luego... nada más.

Es cierto que, desde 1953, ha habido muchos otros italianos victoriosos, pero la comparación en bruto basta para entender que hablamos de la noche y el día: mientras que, en las cuatro primeras campañas del campeonato del mundo (1950-1953), 20 victorias fueron mérito de los italianos (Farina, Ascari, Luigi Fagioli y Piero Taruffi), hicieron falta 50 años y otros 11 pilotos para lograr que sonaran otros 23 "Fratelli d'Italia" celebrando a un piloto ganador de un Gran Premio.

Por mucho que Ferrari sea indisociable del orgullo italiano en Fórmula 1, es un poco como si la Scuderia hubiera vampirizado la esencia nacional de la victoria en detrimento de los pilotos. De hecho, si se mira más de cerca, en realidad solo ha habido un italiano que tuviera una oportunidad seria de título entre 1954 y 2025, a saber, Michele Alboreto en 1985 con... Ferrari.

Peor aún, si exceptuamos la temporada 1969, en la que no corrió ningún piloto italiano —pero que siguió a las muertes de Lorenzo Bandini y Ludovico Scarfiotti—, la cantera de candidatos a la F1 acabó incluso por secarse al alba de la década de 2010 cuando, tras las salidas de Jarno Trulli y Vitantonio Liuzzi —que vegetaban en escuderías de la parte baja de la parrilla—, simplemente no había relevo.

Con 62 largadas, Antonio Giovinazzi fue el único piloto italiano de F1 entre 2012 y 2024. Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Si Antonio Giovinazzi tomó salidas en 2017 (como sustituto en Sauber) y luego entre 2019 y 2021 en Alfa Romeo (en realidad la escudería Sauber renombrada), fue el único piloto que representó a su país en un Gran Premio entre 2012 y 2024, sin resultados particularmente brillantes.

La llegada de Antonelli a Mercedes en 2025, en sustitución de Lewis Hamilton, fue muy cuestionada: algunos la consideraban demasiado precoz, sobre todo a la vista de una temporada 2024 de F2 no especialmente convincente, mientras que otros juzgaban que el momento era casi ideal para formarse, dadas las bajas expectativas que pesaban sobre una escudería Mercedes que parecía destinada a mostrarse en un segundo plano.

Mercedes efectivamente no brilló especialmente el año pasado, un buen resumen de cómo le ha ido en la era del regreso al efecto suelo, pero aun así eso no impidió que Antonelli encadenara malas actuaciones y errores, con una temporada europea cercana a la indigencia y que acabó provocando reprimendas por parte de un Toto Wolff que durante mucho tiempo había mirado con benevolencia a quien presentaba como un prodigio.

Un año más tarde, por tanto, en el umbral del GP de Italia 2026, esas dudas han quedado en gran medida disipadas. Todavía quedan preguntas, inevitablemente, al igual que aún quedan muchos Grandes Premios por disputar antes de saber si Ascari tendrá o no un sucesor. Pero Antonelli, desde entonces, ya ha añadido por sí solo seis victorias al contingente de pilotos italianos y llega a Monza como amplio líder del campeonato.

Un escenario ideal sobre el papel pero —como si estuviera decididamente escrito que, desde hace más de 70 años, la historia de los pilotos italianos en F1 debía verse contrariada— del que es casi seguro —casi, no insultemos al futuro— que no dará lugar a una victoria de Antonelli, porque este va a ser condenado a una penalización de motor. Así, saldrá desde el fondo de la parrilla.

La culpa de los fallos de principio de temporada, la culpa de un circuito de Monza donde adelantar es menos complicado que en otros lugares, la culpa del destino... En cualquier caso, hay algo positivo en esta situación, ya que Wolff no dejó de subrayar que tener que concentrarse en la carrera y en la remontada permitiría a su piloto no detenerse demasiado en la presión ligada a su nuevo estatus de candidato a la victoria en casa.

Hablando en el sitio oficial de la F1, Antonelli reconoció en cualquier caso que iba a afrontar su prueba de casa de una manera diferente a la de los años anteriores. "Estoy muy impaciente. Creo que el ambiente será formidable y que será muy diferente al año pasado. Afronto esta prueba con una actitud diferente, una mentalidad diferente, y estoy seguro de que podré disfrutar mucho más de este fin de semana. Tengo muchas ganas de volver allí."

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