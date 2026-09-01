La mentalidad diferente de Antonelli al regresar al Gran Premio de Italia de F1 2026
Kimi Antonelli afronta el Gran Premio de Italia, que se celebra en su país, con una ventaja de 59 puntos en el campeonato y con una actitud más segura.
Kimi Antonelli regresa este fin de semana al Gran Premio de Italia con una ventaja de 59 puntos en el campeonato de pilotos y una mentalidad totalmente diferente a la que tenía en su problemático debut en su carrera de casa en 2025.
En 2025, vivió una carrera complicada en Monza, en la que recibió una penalización de cinco segundos por un choque con Alex Albon, de Williams, y le mostraron la bandera en blanco y negro por salirse de los límites de la pista, antes de sumar dos puntos al terminar en novena posición.
Un año después, el piloto Mercedes, que cumplió 20 años la semana pasada, llegará a Monza como actual líder de la clasificación de Fórmula 1, con seis victorias en Grandes Premios en su haber en lo que va de temporada.
En declaraciones a F1.com antes de su carrera en casa, el italiano explicó que afrontaba el fin de semana de carrera con una "actitud diferente".
"Estoy muy emocionado. Creo que va a haber un ambiente fantástico y que va a ser muy diferente en comparación con el año pasado", afirmó. "Sin duda, voy con una actitud diferente, una mentalidad diferente, y estoy seguro de que voy a poder disfrutar mucho más del fin de semana. Tengo muchas ganas de volver".
Kimi Antonelli, Mercedes
Foto: Eric Le Galliot
El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, confirmó durante el fin de semana del Gran Premio de los Países Bajos que Antonelli sufriría una penalización en la parrilla para su carrera en casa debido a un cambio programado de la unidad de potencia. La penalización exacta aún no se ha confirmado, ya que su gravedad depende del número de componentes nuevos de la unidad de potencia que la escudería de Brackley instale en el coche de Antonelli, pero será de un mínimo de 10 posiciones.
"Con Kimi, vamos a asumir la penalización completa. Según nuestros cálculos, este es el mejor circuito para hacerlo", explicó Wolff.
"Obviamente, los algoritmos no tienen en cuenta su nacionalidad. Estamos aquí para luchar por el campeonato y no para conseguir la mayor repercusión mediática. Así que sí, eso es lo que vamos a hacer".
El Gran Premio de Italia se celebrará en Monza del 4 al 6 de septiembre.
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