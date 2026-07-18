Antonelli se mantiene arriba en la FP3 de Bélgica, Colapinto es 13° y Checo Pérez 20°

Franco Colapinto fue el primero en salir a la pista un par de minutos después de que el semáforo se pusiera en verde para los últimos 60 minutos de entrenamientos libres del fin de semana en Spa-Francorchamps, seguido por los Cadillac de Valtteri Bottas y Sergio Pérez.

El piloto argentino comenzó con una vuelta de 1m49s802 con neumáticos medios en su Alpine -el compuesto C3 este fin de semana-, un par de segundos por delante de Checo Pérez, quien inició su trabajo con un registro de 1m51s969 utilizando la goma blanda y reportó que el motor no se sentía del todo bien antes de comenzar la vuelta.

Con 15 minutos transcurridos, Lewis Hamilton marcaba el ritmo con un tiempo de 1m47s436, seguido por Liam Lawson y los dos McLaren, en un momento de la sesión en el que todavía no habían salido a pista ninguno de los Mercedes, ni Max Verstappen ni Charles Leclerc.

Colapinto mejoró su marca hasta 1m49s204 antes de dirigirse a los pits, pero perdió ese registro por exceder los límites de la pista en la última curva, la chicana Bus Stop. Pérez, por su parte, bajó su tiempo a 1m49s711.

Arvid Lindblad colocó a Racing Bulls en lo más alto con un tiempo de 1m47s342, pero eso duró poco para el único novato de la temporada 2026, ya que Hamilton rebajó la referencia a 1m46s789, mientras Leclerc comenzaba su sesión con un giro de 1m47s890.

Isack Hadjar provocó una bandera amarilla en el pitlane al quedarse detenido justo a la salida. Red Bull luego pudo llevar su monoplaza de regreso al garaje para solucionar lo que parecía ser un problema en la unidad de potencia. Minutos después volvió a la pista.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Marc Fleury

Los Mercedes fueron los últimos en salir a girar, cerca de cumplirse la primera media hora de la sesión, y Antonelli se colocó al frente de inmediato con un tiempo de 1m45s990. Russell, en tanto, seguía muy lejos de su compañero, ya que solo lograba una vuelta de 1m47s286.

Después de dedicar varios minutos a trabajar en el ritmo de carrera, donde todos los equipos giraron con neumáticos blandos, a excepción de Alpine y de Norris en el caso de McLaren, los últimos 15 minutos de la FP3 quedaron reservados para los simulacros de clasificación.

Antonelli abortó su primera vuelta rápida y luego completó otro intento en el que no mejoró su registro anterior. Sin embargo, se mantuvo primero, ya que nadie pudo batir su tiempo de referencia: quien más se acercó fue Norris, que se colocó segundo a 0s139 del italiano, con Verstappen tercero, a apenas 11 milésimas del piloto de McLaren.

Russell ascendió al cuarto lugar, aunque todavía a casi cuatro décimas de lo hecho por su compañero en Mercedes, seguido por Hamilton, pero el siete veces campeón mundial terminó la sesión con un accidente en los instantes finales en el mismo sector y de forma muy similar a lo ocurrido a Gasly el viernes.

Leclerc, por su lado, avanzó al sexto puesto sobre el final, delante de Oscar Piastri, mientras que Audi tuvo una destacada actuación al colocar a Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto en la octava y novena posición, respectivamente. Hadjar completó el top 10.

Colapinto, por su parte, logró una vuelta de 1m47s914 en su intento con neumáticos blandos que lo dejó 13° a cinco minutos del final, previo a mejorar a 1m47s904 sobre la bandera a cuadros, manteniendo la misma posición.

Checo Pérez solo pudo ser 20° con el Cadillac al marcar 1m49s990, lo que lo dejó exactamente a tres segundos del mejor tiempo y únicamente por delante de los dos Aston Martin.

La actividad de la Fórmula 1 en Spa-Francorchamps continuará con la sesión de clasificación.