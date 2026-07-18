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Fórmula 1 GP de Bélgica

Antonelli se mantiene arriba en la FP3 de Bélgica, Colapinto es 13° y Checo Pérez 20°

Kimi Antonelli volvió a dominar la tercera práctica libre del GP de Bélgica, seguido por Lando Norris y Max Verstappen. Franco Colapinto fue 13°, mientras que Checo Pérez finalizó 20°.

Federico Faturos
Federico Faturos
Edited:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Franco Colapinto fue el primero en salir a la pista un par de minutos después de que el semáforo se pusiera en verde para los últimos 60 minutos de entrenamientos libres del fin de semana en Spa-Francorchamps, seguido por los Cadillac de Valtteri Bottas y Sergio Pérez.

El piloto argentino comenzó con una vuelta de 1m49s802 con neumáticos medios en su Alpine -el compuesto C3 este fin de semana-, un par de segundos por delante de Checo Pérez, quien inició su trabajo con un registro de 1m51s969 utilizando la goma blanda y reportó que el motor no se sentía del todo bien antes de comenzar la vuelta.

Con 15 minutos transcurridos, Lewis Hamilton marcaba el ritmo con un tiempo de 1m47s436, seguido por Liam Lawson y los dos McLaren, en un momento de la sesión en el que todavía no habían salido a pista ninguno de los Mercedes, ni Max Verstappen ni Charles Leclerc.

Colapinto mejoró su marca hasta 1m49s204 antes de dirigirse a los pits, pero perdió ese registro por exceder los límites de la pista en la última curva, la chicana Bus Stop. Pérez, por su parte, bajó su tiempo a 1m49s711.

Arvid Lindblad colocó a Racing Bulls en lo más alto con un tiempo de 1m47s342, pero eso duró poco para el único novato de la temporada 2026, ya que Hamilton rebajó la referencia a 1m46s789, mientras Leclerc comenzaba su sesión con un giro de 1m47s890.

Isack Hadjar provocó una bandera amarilla en el pitlane al quedarse detenido justo a la salida. Red Bull luego pudo llevar su monoplaza de regreso al garaje para solucionar lo que parecía ser un problema en la unidad de potencia. Minutos después volvió a la pista.

Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Marc Fleury

Los Mercedes fueron los últimos en salir a girar, cerca de cumplirse la primera media hora de la sesión, y Antonelli se colocó al frente de inmediato con un tiempo de 1m45s990. Russell, en tanto, seguía muy lejos de su compañero, ya que solo lograba una vuelta de 1m47s286.

Después de dedicar varios minutos a trabajar en el ritmo de carrera, donde todos los equipos giraron con neumáticos blandos, a excepción de Alpine y de Norris en el caso de McLaren, los últimos 15 minutos de la FP3 quedaron reservados para los simulacros de clasificación.

Antonelli abortó su primera vuelta rápida y luego completó otro intento en el que no mejoró su registro anterior. Sin embargo, se mantuvo primero, ya que nadie pudo batir su tiempo de referencia: quien más se acercó fue Norris, que se colocó segundo a 0s139 del italiano, con Verstappen tercero, a apenas 11 milésimas del piloto de McLaren.

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Russell ascendió al cuarto lugar, aunque todavía a casi cuatro décimas de lo hecho por su compañero en Mercedes, seguido por Hamilton, pero el siete veces campeón mundial terminó la sesión con un accidente en los instantes finales en el mismo sector y de forma muy similar a lo ocurrido a Gasly el viernes.

 

Leclerc, por su lado, avanzó al sexto puesto sobre el final, delante de Oscar Piastri, mientras que Audi tuvo una destacada actuación al colocar a Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto en la octava y novena posición, respectivamente. Hadjar completó el top 10.

Colapinto, por su parte, logró una vuelta de 1m47s914 en su intento con neumáticos blandos que lo dejó 13° a cinco minutos del final, previo a mejorar a 1m47s904 sobre la bandera a cuadros, manteniendo la misma posición.

Checo Pérez solo pudo ser 20° con el Cadillac al marcar 1m49s990, lo que lo dejó exactamente a tres segundos del mejor tiempo y únicamente por delante de los dos Aston Martin.

La actividad de la Fórmula 1 en Spa-Francorchamps continuará con la sesión de clasificación.

 

Fórmula 1 - GP de Bélgica Belgium - 3° Práctica

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 13

1'45.990

S 237.894
2 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 21

+0.139

1'46.129

0.139 S 237.582
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 14

+0.148

1'46.138

0.009 S 237.562
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 12

+0.367

1'46.357

0.219 S 237.073
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 17

+0.392

1'46.382

0.025 S 237.017
6 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 17

+0.760

1'46.750

0.368 S 236.200
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 20

+0.795

1'46.785

0.035 S 236.123
8 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 20

+0.934

1'46.924

0.139 S 235.816
9 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 18

+1.059

1'47.049

0.125 S 235.540
10 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 19

+1.106

1'47.096

0.047 M 235.437
11 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 23

+1.186

1'47.176

0.080 S 235.261
12 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 23

+1.700

1'47.690

0.514 S 234.138
13 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 20

+1.914

1'47.904

0.214 S 233.674
14 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 23

+1.930

1'47.920

0.016 S 233.639
15 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 21

+1.959

1'47.949

0.029 S 233.576
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 19

+2.000

1'47.990

0.041 S 233.488
17 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 22

+2.654

1'48.644

0.654 S 232.082
18 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 20

+2.702

1'48.692

0.048 S 231.980
19 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 22

+2.740

1'48.730

0.038 S 231.899
20 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 21

+3.000

1'48.990

0.260 S 231.345
21 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 17

+4.165

1'50.155

1.165 S 228.899
22 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 15

+4.641

1'50.631

0.476 S 227.914
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