Artículo especial

Fórmula 1 GP de México

Cinco conclusiones rápidas del histórico GP de México de F1 2026

Kimi Antonelli se corona campeón de F1 en México mientras Ferrari enfrenta otro dilema interno

Motorsport.com Staff

Publicado: 1 nov 2026, 22:35

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Antonelli celebra por todo lo alto con una madura actuación de podio

Qué lujo disfrutar de tu coronación con tan poca presión. Kimi Antonelli admitió haber estado más tenso este fin de semana ante la cercanía de su primer campeonato mundial, pero todo lo que tenía que hacer era mantener el auto en pista para avanzar tranquilo hasta la meta.

Antonelli no tuvo su mejor clasificación en México, pero desde el quinto lugar de la parrilla se benefició de la lenta salida de Russell para ponerse por delante y seguir de cerca a los líderes.

Sin que ni Russell ni Hamilton ganaran la carrera, Antonelli ni siquiera necesitaba terminarla. Y mientras prácticamente todos sus rivales de los equipos principales sacaban los codos, Antonelli hizo una carrera madura y discreta, con el único momento de emoción cuando se lanzó sobre Charles Leclerc para arrebatarle el tercer puesto después de la bandera roja. Esa maniobra le aseguró celebrar su primer título en el famoso podio de México, frente a un estadio Foro Sol electrizante.

En un fin de semana en el que Mercedes no tuvo la ventaja, fue una forma digna de escribir un nuevo capítulo en la historia de la F1.

- Fil Cleeren

El incidente entre Leclerc y Hamilton le cuesta la victoria a Ferrari

Ferrari estaba en una posición ideal para lograr su tercera victoria de la temporada en México. Lewis Hamilton y Charles Leclerc salían primero y tercero en la parrilla, y George Russell, que partía desde la primera fila, cayó en picada en la segunda fase de la largada.

Los autos rojos fueron rueda a rueda en la primera sección de curvas, con Hamilton manteniendo por poco el liderato al salir de la curva 3, pero cuando Leclerc lanzó un ataque por fuera en la curva 4, ambos terminaron saliéndose de la pista, con el monegasco recortando la curva.

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Hamilton perdió impulso y fue superado por Verstappen; Leclerc recibió una penalización de cinco segundos —más leve que los 10 segundos habituales por circunstancias atenuantes, explicaron los comisarios—, pero eso no fue suficiente para contener a Verstappen en el pitlane.

El monegasco luego perdió otros dos puestos en la segunda largada —después de que la carrera fuera detenida con bandera roja por el accidente de Valtteri Bottas— y en el proceso dejó planos sus neumáticos.

Digámoslo claramente: esta carrera podría haber sido un 1-2 de Ferrari y, bajo la bandera a cuadros, fue un 2-4, porque sus pilotos no supieron comportarse. Y que Hamilton pidiera insistentemente una penalización más dura para su compañero de equipo probablemente tampoco era exactamente lo que Fred Vasseur quería ver.

- Ben Vinel

La última victoria de Verstappen demuestra que Red Bull está de vuelta

Kimi Antonelli es un chico afortunado de que el inicio de temporada de Red Bull no fuera bueno, y de que Max Verstappen perdiera demasiado terreno al comienzo como para mantenerse de forma realista en la lucha por el campeonato. Porque si se hubiera mantenido a tiro, el italiano tendría muchas más cosas de las que preocuparse este año.

En cambio, lo que vemos ahora no es una remontada en el sentido del campeonato, pero sí una demostración de la fuerza que puede ser Verstappen. En cuanto Red Bull le dio un auto lo suficientemente bueno para pelear adelante, empezó a sacarle el máximo provecho.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Su victoria mexicana es la tercera en las últimas cuatro carreras. Ha estado en el podio en todas las carreras desde su abandono en Zandvoort, y eso es una señal tan clara como cualquiera de que no se puede descartar a Red Bull y a su Holandés Volador de la pelea por el campeonato del próximo año.

– Oleg Karpov

Ryo Hirakawa hizo exactamente lo que se le pidió

Hirakawa viajó a México para participar en la FP1 antes de instalarse en un fin de semana tranquilo viendo el resto de la acción desde el garaje de Haas. Sin embargo, el sábado por la mañana se le informó que también tendría que manejar en la FP3, la clasificación y la carrera, tras la decisión del equipo de apartar a Esteban Ocon después de un desacuerdo el viernes por la noche.

A sus 32 años, el piloto japonés hacía su debut en la Fórmula 1, y poco más se le podía haber pedido. Sí, clasificó casi nueve décimas de segundo detrás de su compañero de equipo, pero aun así superó a tres rivales en la Q1 y completó la carrera sin cometer un solo error, incluso teniendo que lidiar con dos largadas detenidas.

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team, Laura Mueller, Haas F1 Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Haas ya tiene definida su alineación de pilotos para 2027 con Bearman y Camara, pero Hirakawa demostró que podría ser útil si la situación con Ocon sigue sin resolverse y el equipo decide no ascender todavía a Camara mientras pelea por el título de Fórmula 2. Primero, sin embargo, Hirakawa tiene otra tarea importante el próximo fin de semana: asegurar el título del WEC junto a sus compañeros en el Toyota #8 en Monza. ¿O debería ir a Sao Paulo con la Fórmula 1, dado que de todos modos sería campeón aunque no corriera en el WEC?

- Jose Carlos de Celis

¿Tiene razón Bottas al sentirse "confiado" sobre 2027?

Valtteri Bottas insiste en que está "bastante confiado" de tener asegurado un asiento en Cadillac para 2027 y dice que "todo tiene que ser validado con los grandes jefes en Estados Unidos".

Sin embargo, sus actuaciones a lo largo de la temporada han estado por debajo de las de su compañero Sergio Pérez, y eso volvió a quedar en evidencia este fin de semana. El sábado fue superado en clasificación por cuarta vez consecutiva, terminando a siete décimas. El balance general está 15-9 a favor de Pérez, y vale la pena recordar que el mexicano nunca ha sido reconocido como un clasificador particularmente fuerte.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

La falla en la suspensión delantera izquierda que mandó a Bottas contra las barreras ciertamente no fue culpa suya, pero su domingo había sido anónimo hasta entonces. Sufrió en el fondo del pelotón, con mucho menos ritmo que Pérez, quien ocupó el 13° puesto durante la primera parte de la carrera y demostró que el Cadillac tenía ritmo para más.

Bottas seguramente sabrá más sobre su situación contractual con el equipo, y su principal rival por el asiento, Colton Herta, tampoco se ha destacado especialmente en Fórmula 2 ni durante sus salidas en FP1. De todos modos, será interesante ver qué sucede si el estadounidense finalmente obtiene su superlicencia para el próximo año.

- Federico Faturos

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Verstappen gana el GP de México y Antonelli es campeón; Colapinto suma puntos y Checo Pérez es 17°

Artículo siguiente Colapinto y Gasly, bajo investigación tras el GP de México de F1

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Motorsport.com Staff





Cinco conclusiones rápidas del GP de Estados Unidos de F1 2026 en Austin



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



7 d



Cinco conclusiones rápidas del GP de Estados Unidos de F1 2026 en Austin





Cinco conclusiones rápidas del GP de Singapur de F1 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



21 d



Cinco conclusiones rápidas del GP de Singapur de F1 2026





Cinco conclusiones rápidas del GP de Bahréin de F1 2026 en Malasia



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Bahrein



28 d



Cinco conclusiones rápidas del GP de Bahréin de F1 2026 en Malasia

Últimas noticias





Colapinto y Gasly, bajo investigación tras el GP de México de F1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



4 min



Colapinto y Gasly, bajo investigación tras el GP de México de F1





Cinco conclusiones rápidas del histórico GP de México de F1 2026



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



8 min



Cinco conclusiones rápidas del histórico GP de México de F1 2026





Verstappen gana el GP de México y Antonelli es campeón; Colapinto suma puntos y Checo Pérez es 17°



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



15 min



Verstappen gana el GP de México y Antonelli es campeón; Colapinto suma puntos y Checo Pérez es 17°





Los comisarios de la FIA explican la penalización de cinco segundos a Leclerc en el GP de México de F1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



1 h



Los comisarios de la FIA explican la penalización de cinco segundos a Leclerc en el GP de México de F1

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete