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Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

Un analista advierte contra un veredicto prematuro sobre Kimi Antonelli tras Silverstone

Jolyon Palmer ha advertido que es demasiado pronto para juzgar a Kimi Antonelli como mejor piloto que George Russell.

Lydia Mee
Publicado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

El expiloto de Fórmula 1 Jolyon Palmer advirtió sobre la conveniencia de no calificar prematuramente a Kimi Antonelli, de Mercedes, como un piloto fundamentalmente superior a su compañero de equipo, George Russell.

La dinámica interna del equipo de Brackley volvió a estar en el punto de mira en el Gran Premio de Gran Bretaña. Si bien Russell heredó el segundo puesto por detrás del ganador de la carrera, Charles Leclerc, de Ferrari, fue Antonelli quien demostró una velocidad subyacente superior.

El piloto italiano estaba en camino de luchar con Leclerc por la victoria antes de que un protector de rueda suelto le dificultara el control del coche y su permanencia en la pista. Terminó la carrera, pero cayó al puesto 15 tras una penalización por exceder los límites de la pista.

A pesar de conseguir un podio ante su público local, Russell admitió tras la carrera que "no merecía estar donde estaba".

Durante el último episodio del podcast F1 Nation, Palmer reconoció que Russell se encuentra en un momento difícil, pero también argumentó que la muestra no es lo suficientemente grande como para confirmar que Antonelli sea un mejor piloto.

"Está en una situación difícil. Lo único que diría es que el tamaño de la muestra no es lo suficientemente grande como para afirmar que Kimi es simplemente el mejor piloto", explicó Palmer.

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Es joven. Obviamente es un prodigio. Mercedes lo ha visto desde muy pequeño. Y cuando tienes talentos que surgen tan rápido, obviamente piensas en Max [Verstappen], piensas en otros pilotos que irrumpieron en la escena como una generación. Esa es la sensación ahora mismo, pero ¿será una peculiaridad del coche?

"Hay que conducirlos de forma ligeramente diferente a como se hacía con la normativa anterior, como ya hemos comentado. Max no parece tan cómodo con este coche. Charles [Leclerc] desde luego que no. Lewis [Hamilton] ha vuelto.

"Puede que diferentes estilos de conducción estén funcionando, así que quizás George esté en un periodo de adaptación. Quizás, a medida que los coches evolucionen en esta era o cambien de nuevo, veamos cómo se solucionan esos problemas.

"Me parece que la muestra es bastante pequeña como para ver a Kimi en su mejor momento, y hasta que las cosas no evolucionen, veremos si es un campeón, un talento generacional y todo lo demás."

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