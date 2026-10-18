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Fórmula 1 GP de Singapur

Alpine, mejor en clasificación que en carrera: las razones del problema en el A526

Alpine había logrado la cuarta fila en la clasificación de Singapur, por delante de todos sus rivales de la zona media. Sin embargo, el coche sufrió una importante degradación de los neumáticos. Esta es la explicación.

Gianluca D'Alessandro

Publicado: 18 oct 2026, 13:31

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Pierre Gasly, Alpine, Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Pierre Gasly rozó la zona de puntos en Singapur, terminando en la undécima posición justo por detrás de Isack Hadjar, que partió desde el fondo tras los problemas sufridos en la clasificación con la caja de cambios, pese a que el francés de Alpine en realidad había largado desde la séptima casilla. Era previsible que George Russell y Hadjar pudieran remontar desde el fondo, incluso en Marina Bay, pero el objetivo era mantenerse en zona de puntos.

Dos posiciones se perdieron de inmediato en la largada, cuando tanto Liam Lawson como Nico Hulkenberg lograron superarlo en las primeras curvas. "No teníamos potencia al soltar el embrague. Tenemos que analizar lo ocurrido, porque este año siempre habíamos hecho muy buenas largadas", contó Gasly después de la carrera, en la que en clasificación había conseguido batir a todos sus rivales directos de la zona media.

Pero más allá de las posiciones perdidas en la largada, que en Singapur siempre tienen un peso específico importante, hay otro elemento que comprometió su carrera: las dificultades para gestionar los neumáticos. Gasly había tomado la salida de la carrera con el medio, para luego pasar al blando en la segunda mitad. A unos siete giros de la bandera a cuadros, el francés se encontraba en décima posición, a ocho segundos de Lawson.

Pierre Gasly, Alpine

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Sin embargo, luego sufrió progresivamente un desplome, perdiendo una decena de segundos con el neozelandés e incluso 14 con Hadjar en las últimas vueltas, lo que le costó la zona de puntos al quedar fuera del top 10. Esta degradación estaba claramente vinculada al comportamiento del auto. "En una pista con muchas curvas de baja velocidad y mucha tracción, simplemente nos quedamos sin gomas después de tres vueltas", explicó Gasly.

"En clasificación las gomas están frías y en una sola vuelta no tienen tiempo de sobrecalentarse tanto. En carrera, apenas te subes al auto la sensación es buena; una vuelta, dos vueltas, pero en la tercera vuelta nuestras temperaturas están por las nubes y ya no tenemos tracción. Sabemos que es un límite del monoplaza, pero esperaba algo mejor".

Como se vio en la última parte de la carrera, Hulkenberg logró mantener detrás a Russell, pese a que el británico tenía potencialmente un mejor ritmo. Es cierto que también el piloto de Mercedes en ese momento había tenido que aprovechar los neumáticos para completar su remontada, pero la diferencia también la marcó la forma en que el alemán se defendió, maximizando las salidas de las curvas y la energía.

Pierre Gasly, Alpine

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Algo que, en cambio, Gasly no pudo hacer, justamente porque en la fase de tracción no lograba descargar la potencia al suelo y deslizaba con la parte trasera. Esto tiene un doble efecto: con las gomas sufriendo, no solo se sale más lento de las curvas, sino que también se consume más energía.

"Nuestro problema es que no puedo salir de ninguna curva. Una cosa es ser lento, pero si puedes salir de la curva con una buena velocidad, puedes mantenerlos detrás. El problema es que iba de costado cada vez que rozaba el acelerador. A veces incluso era más rápido que Nico, pero no podía salir de las curvas, cada vez que pisaba el gas iba de costado y no puedo recuperar en la recta", dijo Gasly.

¿Por qué es un tema tan interesante? Porque el francés subrayó cómo esto también está conectado con las llantas elegidas para esta cita. El problema es que en Singapur, aunque los pilotos no reportaron grandes problemas de calentamiento dadas las altas temperaturas, de todos modos no es sencillo llevar a temperatura las cubiertas delanteras, tanto que se vieron enfoques diferentes entre los pilotos.

Pierre Gasly, Alpine, Franco Colapinto, Alpine, nella sprint bagnata: si notino i cerchi chiusi

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Hay muchas curvas, pero también son lentas y es difícil transmitir energía a los neumáticos delanteros. Por eso los equipos trabajan con las llantas y, si se presta atención al A526, será fácil notar que en Singapur eligió unas llantas cerradas. En general, cuanto más cerrados son las llantas, más ayudan a la fase de calentamiento de los neumáticos, pero si no se consiguen gestionar las temperaturas, el riesgo es incrementar la degradación, también porque la presión tiende a subir reduciendo la superficie de contacto.

Los equipos este año invirtieron muchos recursos en las llantas, tanto que Pirelli notó diferencias bastante importantes no solo respecto a la temporada pasada, donde las oportunidades de desarrollo eran limitadas al tratarse de un componente estándar, sino también entre las escuderías. Para Gasly, este aspecto en Singapur apareció de manera todavía más importante en una pista donde las temperaturas son bastante altas.

"Creo que está bastante claro en qué tenemos que trabajar. Sabemos por qué tenemos algunos de estos problemas ligados a las llantas que estamos utilizando. El punto es que en una pista como esta eso nos cuesta realmente muchísimo", agregó el francés.

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